Saint-Gobain : lancement d'un fonds carbone interne

Saint-Gobain annonce le lancement d'un fonds carbone interne pour 'engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050, et pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030'.



D'abord mis en place dans une région pilote, l'Europe du Nord, ce fonds vise à accélérer la réduction des émissions non-industrielles de CO2 à travers les actions quotidiennes des collaborateurs et des investissements ciblés sur les sites.



Les domaines couverts par ces investissements sont principalement liés à la mobilité durable des salariés, aux énergies renouvelables et à l'amélioration du confort et de l'efficacité énergétique sur les sites du groupe de matériaux de construction.



