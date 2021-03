Saint-Gobain : prend la majorité d'une société en Allemagne

Saint-Gobain Allemagne vient d'acquérir la majorité des parts de Brüggemann, une entreprise spécialisée dans la production de solutions préfabriquées à base de bois.



Brüggemann est une entreprise familiale située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, (Allemagne), spécialisée dans la fabrication et l'installation de solutions préfabriquées en 2D et clés en main pour les nouveaux bâtiments et la rénovation.



Cette acquisition offre également au Groupe une plus grande visibilité sur le marché allemand pour devenir un acteur important de la construction durable.



' La pénurie croissante de travailleurs qualifiés montre que la construction préfabriquée jouera un rôle de plus en plus important dans le secteur du bâtiment au cours des années à venir ', déclare Raimund Heinl, Directeur Général de Saint-Gobain Allemagne & Autriche.



