Saint-Gobain : réalise l'acquisition de Chryso

Saint-Gobain annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de Chryso, acteur mondial sur le marché de la chimie de la construction. La valeur d'entreprise est de 1 020 millions d'euros.



' Chryso fournit des solutions complètes d'additifs pour une construction durable en s'appuyant sur des procédés chimiques innovants, une expertise en formulation et une connaissance des matériaux de construction ' indique le groupe.



Chryso a enregistré sur les 12 derniers mois un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et un EBITDA de 85 millions d'euros.



' L'acquisition de Chryso étendra davantage la présence du Groupe sur le marché en croissance de la chimie de la construction, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 3,0 milliards d'euros dans 66 pays ' rajoute la direction.



