Saint-Gobain : renforce sa présence en Chine

Saint-Gobain annonce le démarrage de la production d'une nouvelle usine de plâtre en Chine, à Yangzhou, à destination du marché local de la construction.



'Doté d'une capacité annuelle de 350 000 tonnes, le nouveau site se conforme aux meilleurs standards en termes de performance industrielle, de sécurité et de respect de l'environnement', assure Saint-Gobain.



Ce nouvel investissement devrait permettre à Saint-Gobain de poursuivre la forte croissance que le Groupe a connu en Chine ces dernières années, particulièrement au cours des 12 derniers mois.



Saint-Gobain est présent en Chine depuis 1985 et y emploie plus de 8 000 personnes. Ses 54 usines permettent au Groupe de disposer d'une offre locale complète de solutions et systèmes durables et performants pour tous ses clients sur les marchés de la construction et l'industrie.



