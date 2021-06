Saint-Gobain prévoit un résultat et une marge d'exploitation records au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé jeudi anticiper un résultat et une marge d'exploitation records au premier semestre, les ventes en avril et mai ayant continué à afficher de très bonnes tendances.

"Le résultat d'exploitation du premier semestre 2021 devrait clairement dépasser le niveau historique du second semestre 2020. La marge d'exploitation du premier semestre 2021 devrait ainsi atteindre un nouveau record", a indiqué Saint-Gobain dans un communiqué.

Au second semestre 2020, le résultat d'exploitation du groupe avait progressé de 15,8%, à 2,03 milliards d'euros. A structure et taux de change comparables, la hausse s'établissait à 22,4%. Sur la période, la marge d'exploitation avait atteint un niveau record de 10%, contre 8,4% au second semestre de 2019.

Saint-Gobain publiera ses résultats semestriels et présentera ses perspectives pour l'exercice 2021 le 29 juillet prochain.

Jusqu'à présent, Saint-Gobain anticipait pour 2021 une forte progression de son résultat d'exploitation, à structure et taux de change comparables, et une progression de la marge d'exploitation de plus de 100 points de base par rapport au niveau de 7,7% atteint en 2018.

June 03, 2021 02:23 ET (06:23 GMT)