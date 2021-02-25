Saint Gobain : propose pour 2020 un dividende de 1,33 par action

25 février (Reuters) - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
:
* RÉSULTATS 2020 ET ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
* CASH FLOW LIBRE RECORD EN 2020
* RÉSULTAT NET COURANT RECORD AU S2 À 1 198 M, EN HAUSSE
DE
+23,4%
* DIVIDENDE 2020 À 1,33 PAR ACTION À VERSER INTÉGRALEMENT
EN
ESPÈCES
* CASH FLOW LIBRE RECORD DE 3 044 M EN 2020 (+64%) ET
ENDETTEMENT
NET RÉDUIT À 7,2 MDS
* EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021
* FORTE CROISSANCE INTERNE DES VENTES DE +4,8% AU S2 AVEC
UNE
ACCÉLÉRATION AU T4 À +6,4%
* PROGRESSION DE 20 POINTS DE BASE DE LA MARGE DEBITDA SUR
LENSEMBLE DE LANNÉE À 11,6% ET DE 200 POINTS DE BASE AU S2
* EN 2021, LE GROUPE VISE UNE FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT
DEXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES, AVEC
UNE PROGRESSION DE LA MARGE DEXPLOITATION DE PLUS DE 100 POINTS
DE BASE
* LE CASH FLOW LIBRE SACCROÎT DE +63,9% À UN NIVEAU RECORD
DE 3
044 MILLIONS DEUROS
* PRIORITÉS DACTIONS 2021: BAISSE DES COÛTS DANS LE CADRE
DE
MESURES ADDITIONNELLES DADAPTATION POST-CORONAVIRUS QUI
DEVRAIENT GÉNÉRER 150 MILLIONS DEUROS EN 2021
Texte original sur Eikon
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(Gdansk Newsroom)