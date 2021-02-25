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SAINT-GOBAIN

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Saint Gobain : propose pour 2020 un dividende de 1,33 par action

25/02/2021 | 18:53
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25 février (Reuters) - COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA :

* RÉSULTATS 2020 ET ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

* CASH FLOW LIBRE RECORD EN 2020

* RÉSULTAT NET COURANT RECORD AU S2 À 1 198 M, EN HAUSSE DE +23,4%

* DIVIDENDE 2020 À 1,33 PAR ACTION À VERSER INTÉGRALEMENT EN ESPÈCES

* CASH FLOW LIBRE RECORD DE 3 044 M EN 2020 (+64%) ET ENDETTEMENT NET RÉDUIT À 7,2 MDS

* EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021

* FORTE CROISSANCE INTERNE DES VENTES DE +4,8% AU S2 AVEC UNE ACCÉLÉRATION AU T4 À +6,4%

* PROGRESSION DE 20 POINTS DE BASE DE LA MARGE DEBITDA SUR LENSEMBLE DE LANNÉE À 11,6% ET DE 200 POINTS DE BASE AU S2

* EN 2021, LE GROUPE VISE UNE FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT DEXPLOITATION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES, AVEC UNE PROGRESSION DE LA MARGE DEXPLOITATION DE PLUS DE 100 POINTS DE BASE

* LE CASH FLOW LIBRE SACCROÎT DE +63,9% À UN NIVEAU RECORD DE 3 044 MILLIONS DEUROS

* PRIORITÉS DACTIONS 2021: BAISSE DES COÛTS DANS LE CADRE DE MESURES ADDITIONNELLES DADAPTATION POST-CORONAVIRUS QUI DEVRAIENT GÉNÉRER 150 MILLIONS DEUROS EN 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 38 130 M 46 636 M -
Résultat net 2020 915 M 1 119 M -
Dette nette 2020 7 165 M 8 764 M -
PER 2020 25,9x
Rendement 2020 3,04%
Capitalisation 23 124 M 28 056 M -
VE / CA 2020 0,79x
VE / CA 2021 0,75x
Nbr Employés 170 643
Flottant 87,5%
Graphique SAINT-GOBAIN
Durée : Période :
Saint-Gobain : Graphique analyse technique Saint-Gobain | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SAINT-GOBAIN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 49,09 €
Dernier Cours de Cloture 43,41 €
Ecart / Objectif Haut 75,1%
Ecart / Objectif Moyen 13,1%
Ecart / Objectif Bas -24,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Pierre-André de Chalendar Chairman & Chief Executive Officer
Sreedhar Natarajan Chief Financial Officer
Benoit d'Iribarne Senior VP-Technology & Industrial Performance
Armand Ajdari Vice President-Innovation, Research & Development
Frédéric Verger Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SAINT-GOBAIN15.76%28 056
ASSA ABLOY AB7.06%28 992
MASCO CORPORATION-2.04%13 837
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY19.70%12 545
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC.1.78%12 122
XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED0.69%11 357
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