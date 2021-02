COMMUNIQUÉ DE PRESSE

23 février 2021

Saint-Gobain reconnu, pour la 10e année consécutive, parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde

Saint-Gobain figure au palmarès des 100 entreprises les plus innovantes au monde, d'après le classement « Clarivate Top 100 Global Innovator™ 2021 », pour la dixième année consécutive. Le classement est établi en étudiant le nombre de brevets déposés, mais aussi l'impact que les inventions d'un acteur ont sur les dépôts de brevets effectués par d'autres, le pourcentage de réussite des brevets soumis, et l'effort de protection juridique des brevets déposés au niveau mondial.

Depuis sa première nomination en 2011 dans le classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde, Saint-Gobain a :

- déposé plus de 4 000 brevets,

- financé plus de 100 thèses,

- développé des innovations produits majeures sur tous ses marchés pour conserver ses positions de leader, en combinant performance, bénéfices pour ses clients et développement durable,

- amélioré ses procédés de fabrication, en particulier pour les rendre plus sobres en énergie et en ressources,

- innové dans les services aux clients et la logistique, notamment grâce au digital et à l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle.

« Saint-Gobain se réinvente constamment pour servir ses clients et répondre aux attentes de la société. Sur des marchés en évolution rapide et très concurrentiels, l'innovation est plus que jamais au cœur de notre stratégie. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour relever les grands défis de notre époque, notamment scientifiques et technologiques, au service de notre raison d'être - "Making the World a Better Home". Etre reconnus pour la dixième année consécutive parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde est une grande source de fierté », a déclaré Benoit Bazin, Directeur Général Délégué du groupe Saint-Gobain.

L'innovation et la R&D chez Saint-Gobain en chiffres

Malgré la crise sanitaire, le Groupe, qui compte plus de 3 600 chercheurs, a investi 428 millions d'euros en Recherche et Développement en 2020. Pour protéger et valoriser ses innovations, plus de 400 brevets sont déposés chaque année par le Groupe, renforçant ainsi sa position de leader sur ses marchés.

Saint-Gobain dispose de huit centres de R&D transversaux dans le monde, que viennent compléter de nombreuses unités de développement, dédiées à des métiers ou à des géographies spécifiques. Ces huit centres - trois en France et cinq respectivement en Allemagne, au Brésil, en Chine, aux États-Unis et en Inde - proposent à tout le Groupe un spectre large de compétences en sciences des matériaux et des procédés.

L'innovation au sein du Groupe se conçoit de façon ouverte, grâce à une approche de co-développement avec ses clients et ses fournisseurs, mais aussi par des partenariats académiques et des collaborations avec des start-ups et incubateurs.

Cette reconnaissance renouvelée vient saluer la priorité portée de façon continue par Saint-Gobain à l'Innovation et à la R&D. Elle récompense l'expertise et l'engagement des équipes de Saint-Gobain pour apporter aux clients des solutions nouvelles et différenciées qui répondent aux enjeux de protection de la planète, de recherche de confort et de bien-être, de productivité et de performance.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d'innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d'être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l'ambition partagée de l'ensemble des collaborateurs du Groupe d'agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 Plus de 170 000 collaborateurs, présents dans 70 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.

CONTACTS PRESSE :

Laurence Pernot : +33 1 88 54 23 45

Patricia Marie : +33 1 88 54 26 83

Susanne Trabitzsch : +33 1 88 54 27 96