Saint-Gobain relève son objectif de résultat d'exploitation 2021, visant un nouveau record

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a relevé jeudi son objectif de résultat d'exploitation après de nouveaux records de tous ses indicateurs de performance au premier semestre.

"En 2021, le groupe vise désormais une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables", a-t-il indiqué dans un communiqué.

L'entreprise avait indiqué jusqu'à présent qu'elle tablait sur une forte progression de son résultat d'exploitation, à structure et taux de change comparables, avec une progression de la marge d'exploitation de plus de 100 points de base par rapport au niveau de 7,7% atteint en 2018.

Au premier semestre clos fin juin, le groupe a enregistré un résultat net part du groupe de 1,3 milliard d'euros, contre une perte de 434 millions d'euros à la même période en 2020 et un bénéfice de 689 millions d'euros au premier semestre 2019.

Le résultat d'exploitation a atteint un nouveau record au premier semestre 2021 à 2,4 milliards d'euros, après 2 milliards d'euros au second semestre 2020. La hausse est de 53% à données comparables par rapport au premier semestre 2019.

La marge d'exploitation s'est hissée à un nouveau plus haut historique de 10,7% au premier semestre 2021, après le record de 10% du second semestre 2020, contre 7,6% au premier semestre 2019.

"Sur les douze derniers mois, la marge d'exploitation du groupe atteint ainsi 10,4%, à comparer avec une marge de 7,7% en 2018, dépassant ainsi largement les objectifs de 'Transform & Grow' ", a souligné la société dans un communiqué.

A données réelles, le chiffre d'affaires a atteint 22,1 milliards d'euros, en hausse de 24,6% par rapport au premier semestre 2020 et de 2,1% par rapport au premier semestre 2019. La hausse à données comparables a été de 11,9% par rapport au premier semestre 2019.

"Les performances records du premier semestre 2021 dépassent encore celles du second semestre 2020. Ces succès témoignent des changements positifs profonds opérés dans notre organisation avec 'Transform & Grow' ", a commenté Benoit Bazin, le directeur dénéral de Saint-Gobain.

