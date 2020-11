Saint Gobain : reprendra le versement du dividende en 2021 vu le rebond de son activité

PARIS (Agefi-Dow Jones)---Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé jeudi qu'en raison du rebond de ses activités au second semestre, il prévoyait le versement d'un dividende de 1,33 euro l'année prochaine, au titre de 2020.

Le groupe avait supprimé tout versement de dividende au titre de 2019 afin de protéger sa trésorerie pendant la crise sanitaire. Il avait néanmoins indiqué qu'il réexaminerait sa politique de retour aux actionnaires en fonction de l'évolution de la situation.

"Compte tenu de la croissance des ventes et des résultats au troisième trimestre, ainsi que d'un bon début de quatrième trimestre, le résultat d'exploitation du groupe au second semestre 2020 sera en progression à structure et taux de change comparables par rapport au second semestre 2019", a précisé Saint-Gobain dans un communiqué.

Dans ces conditions, le conseil d'administration réuni ce jeudi a réaffirmé la politique de dividende privilégiant un paiement en espèces et visant un taux de distribution normalisé de 35% à 40% du résultat net courant. "Ce taux qui sera dépassé pour le dividende au titre de 2020", a toutefois précisé Saint-Gobain.

November 26, 2020