Saint Gobain : s'attend à un résultat d'exploitation en hausse au S2

26 novembre (Reuters) - Saint-Gobain a annoncé
jeudi dans un communiqué:
* COMPTE TENU DE LA CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS
AU T3,
AINSI QUE D'UN BON DÉBUT DE T4, LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU
GROUPE AU 2ND SEMESTRE 2020 SERA EN PROGRESSION À STRUCTURE ET
TAUX DE CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2019
* AU VU DE CES RÉSULTATS, LE CA A L'INTENTION DE PROPOSER À
L'AG
DU 3 JUIN 2021 DE FIXER LE DIVIDENDE AU TITRE DE 2020 À 1,33
PAR ACTION EN ESPÈCES, AU NIVEAU DU DIVIDENDE VERSÉ EN JUIN 2019
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)