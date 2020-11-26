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SAINT-GOBAIN

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Saint Gobain : s'attend à un résultat d'exploitation en hausse au S2

26/11/2020 | 18:08
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26 novembre (Reuters) - Saint-Gobain a annoncé jeudi dans un communiqué:

* COMPTE TENU DE LA CROISSANCE DES VENTES ET DES RÉSULTATS AU T3, AINSI QUE D'UN BON DÉBUT DE T4, LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU GROUPE AU 2ND SEMESTRE 2020 SERA EN PROGRESSION À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES PAR RAPPORT AU 2ND SEMESTRE 2019

* AU VU DE CES RÉSULTATS, LE CA A L'INTENTION DE PROPOSER À L'AG DU 3 JUIN 2021 DE FIXER LE DIVIDENDE AU TITRE DE 2020 À 1,33 PAR ACTION EN ESPÈCES, AU NIVEAU DU DIVIDENDE VERSÉ EN JUIN 2019 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2020
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Données financières
CA 2020 37 658 M 44 830 M -
Résultat net 2020 733 M 872 M -
Dette nette 2020 7 323 M 8 718 M -
PER 2020 37,4x
Rendement 2020 2,81%
Capitalisation 21 328 M 25 400 M -
VE / CA 2020 0,76x
VE / CA 2021 0,72x
Nbr Employés 170 643
Flottant 88,1%
Graphique SAINT-GOBAIN
Durée : Période :
Saint-Gobain : Graphique analyse technique Saint-Gobain | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SAINT-GOBAIN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 20
Objectif de cours Moyen 41,60 €
Dernier Cours de Cloture 40,00 €
Ecart / Objectif Haut 21,3%
Ecart / Objectif Moyen 3,99%
Ecart / Objectif Bas -25,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Pierre-André de Chalendar Chairman & Chief Executive Officer
Benoît Bazin Chief Operating Officer
Sreedhar Natarajan Chief Financial Officer
Benoit d'Iribarne Senior VP-Technology & Industrial Performance
Armand Ajdari Vice President-Innovation, Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SAINT-GOBAIN9.59%25 400
ASSA ABLOY AB-4.20%27 358
MASCO CORPORATION13.84%14 109
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC.29.87%11 789
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY58.62%10 684
TOTO LTD.24.35%9 413
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