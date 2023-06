Saint Gobain : signe un accord définitif en vue de l'acquisition de Building Products of Canada Corp.

Avec cette acquisition, Saint-Gobain franchit une nouvelle étape pour renforcer sa position de leader de la construction durable sur le marché canadien. Grâce à Building Products of Canada, le Groupe sera bien positionné pour apporter le meilleur service aux clients canadiens, avec une offre de solutions élargie, innovante et durable.

Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Building Products of Canada Corp. (« Building Products of Canada »), acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada, pour un montant de 1 325 millions de dollars canadiens en numéraire (soit environ 925 millions d'euros).

BÉNÉFICES STRATÉGIQUES

Building Products of Canada est un acteur majeur du marché de la toiture et des matériaux de construction d'extérieur au Canada, avec 3 usines permettant de servir l'ensemble du pays (Montréal, Edmonton, Pont-Rouge)et 460 employés. Leader dans la production de bardeaux de toiture en asphalte au Canada, Building Products of Canada fournit également une offre complète de produits d'extérieur, notamment des panneaux d'isolation en fibre de bois, ainsi que des panneaux acoustiques. L'entreprise vend ses produits à travers plus de 1 200 points de ventes, au sein des réseaux de distributeurs généralistes et spécialisés. Grâce à l'organisation locale très performante de Saint-Gobainpar pays, le Groupe ajoutera 435 millions de dollars canadiens qui contribueront à son leadership au Canada, où Saint-Gobainréalise un chiffre d'affaires d'environ 1,4 milliard de dollars canadiens - notamment dans le gypse, l'isolation, les plafonds, et les clins de façade - intégrant notamment les récentes acquisitions de Kaycan et de GCP en 2022. Elle permettra, avec les produits de toiture, d'élargir le périmètre de solutions de construction durable du Groupe au bénéfice des clients canadiens. Par ailleurs, l'innovation de Saint-Gobainpermettra

Building Products of Canada de développer une offre de produits plus large, plus innovante et plus durable.

CRÉATION DE VALEUR & SYNERGIES

Cette transaction est créatrice de valeur pour les actionnaires de Saint-Gobain.Elle créera de la valeur d'ici la troisième année suivant sa finalisation et aura un effet relutif sur le résultat net par action dès la première année. Elle apportera une proposition enrichie à nos clients grâce à une offre complète :

Tirer parti de l'innovation de Saint-Gobain en fournissant une offre unique et complète de solutions : commercialiser au Canada les bardeaux de toiture photovoltaïques Solstice ® de CertainTeed, enrichir l'offre de Building Products of Canada avec notre technologie tout-temps ClimateFlex ® , nos bardeaux de toiture réfléchissants Solaris ® qui sont la référence de l'industrie , notre large gamme de produits de haute qualité Landmark ® , ou l'ensemble du système de toiture CertainTeed

- parmi les meilleurs du marché - utilisant notamment les sous-couches pour toiture de GCP ; Développer la « sustainability » dans les matériaux de construction : tirer parti du savoir-faire de CertainTeed dans le domaine de l'économie circulaire, et recycler les rebuts de bardeaux de Building Products of Canada grâce au partenariat entre CertainTeed et Asphaltica, pour le recyclage des bardeaux d'asphalte utilisés en toiture.

Des opportunités de synergies significatives sont estimées à environ 50 millions de dollars canadiens pour la troisième année suivant la réalisation de l'opération. Cela inclut des synergies de coûts pour environ 40 millions de dollars canadiens grâce à l'intégration des programmes d'achats de Building Products of Canada avec ceux de Saint-Gobain,au déploiement du programme d'excellence opérationnelle de Saint-Gobain« World Class Manufacturing » qui tire parti des meilleures pratiques développées grâce à sa position de leader sur le marché de la toiture avec 17 usines de production aux Etats-Unis,à l'optimisation des coûts de transport et de logistique en Amérique du Nord, ainsi qu'à la baisse des frais généraux et administratifs. Des synergies de ventes d'environ 10 millions de dollars canadiens devraient être générées grâce aux opportunités de ventes croisées avec Kaycan (en tirant parti de l'ensemble des solutions d'extérieur) et en permettant aux canaux de distribution de Building Products of Canada de vendre les autres catégories de produits de Saint-Gobainet d'étendre leur offre de produits de toiture (avec les bardeaux de toiture Landmark® et les membranes d'étanchéité de GCP Ice & Water Shield®).

Saint-Gobain

