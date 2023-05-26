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    SABE   FR0000060121

SAINT JEAN GROUPE

(SABE)
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Saint Jean Groupe : Document AMF CP. 2023DD912104

26/05/2023 | 19:38
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2023DD912104

26 mai 2023

FR0000060121 - DD166838

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Guillaume Blanloeil, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SAINT JEAN GROUPE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 18.0000 Euro

VOLUME : 85.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 18.0000 Euro

VOLUME : 85.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 26 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Saint Jean Groupe published this content on 26 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2023 17:36:58 UTC.


© Publicnow 2023
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Rendement 2022 0,53%
Capitalisation 62,1 M 66,6 M -
VE / CA 2021 0,85x
VE / CA 2022 0,77x
Nbr Employés 517
Flottant 21,7%
Graphique SAINT JEAN GROUPE
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Tendances analyse technique SAINT JEAN GROUPE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
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Aline Collin Independent Director
Marc Chapouthier Independent Director
Secteur et Concurrence
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KAMEDA SEIKA CO.,LTD.-2.76%638
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