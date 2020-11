PUBLICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2020

Chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2020 (non audité) :

Du 1er janvier au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires consolidé de SAINT JEAN GROUPE, principalement constitué du chiffre d'affaires de SAINT JEAN et de ses filiales, s'est élevé à 64,29 M€ contre 59,19 M€ au 30 septembre 2019, soit une progression de 8,61 %, principalement due à l'intégration au 1er avril 2020 du chiffre d'affaires réalisé par la société DEROUX FRERES. A périmètre constant, la hausse du chiffre d'affaires est de 1,76 %.

Après un bon premier trimestre 2020, la croissance de nos ventes s'est tassée sous l'effet de la crise de la Covid-19. L'activité restauration est particulièrement impactée alors que nos ventes en grande distribution et celles de produits biologiques restent dynamiques. Au niveau de nos marchés pâtes fraîches, ravioles, quenelles et produits traiteurs, l'ensemble de ceux-ci sont impactés par les conséquences de cette crise.

2020 2020

périmètre

constant * 2019 Variation

2020/2019 Variation 2020

périmètre

constant */2019 1er trimestre 22 252 22 252 20 833 6,81% 6,81% 2ème trimestre 21 113 19 185 20 080 5,14% -4,46% 3ème trimestre 20 923 18 794 18 278 14,47% 2,82% Total au 30 septembre (IFRS) 64 288 60 231 59 191 8,61% 1,76% Détail par secteur d'activité : Agro-alimentaire 64 003 59 946 58 830 Gestion de patrimoine et de services 285 285 361

* Hors le chiffre d'affaires de la société DEROUX FRERES qui est intégrée depuis le 1er avril 2020

La trésorerie de SAINT JEAN GROUPE au 30 septembre 2020 est sensiblement équivalente à celle du 31 décembre 2019.

Impact de la Covid - 19 :

La pandémie de la Covid-19 a eu un impact défavorable sur les niveaux d'activité et de rentabilité du groupe sans toutefois remettre en cause le principe de continuité d'exploitation et la valeur d'utilité des actifs du groupe.

Perspectives 2020 :

La société SAINT-JEAN :

continue la construction de l'extension de l'usine de Romans, en commençant par la base logistique et la nouvelle usine de pâtes fraîches,

investit dans le développement de sa marque SAINT JEAN en augmentant ses investissements publicitaires télévisuels et sur le net,

répond aux attentes de sa clientèle restauration en étant au plus près de leurs attentes dans cette période difficile.

La CIE AGRICOLE DE LA CRAU poursuit, dans la mesure du possible, ses démarches en vue de la cession du solde des terrains du domaine de la Peronne.

Plus généralement, la société recherche des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.

A propos de SAINT JEAN GROUPE :



Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le secteur de l'agro-alimentaire. SAINT JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, pâtes fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de Romans et La Royale.

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00 -mcfaure@sabeton.fr

SAINT JEAN GROUPE

59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Cotation : Euronext Paris compartiment C

N° Isin : FR0000060121

SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65973-ca-du-3eme-trimestre-2020.pdf

