A propos de SAINT JEAN GROUPE :

Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le secteur de l'agro-alimentaire. SAINT JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, pâtes fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de Romans et La Royale et dans la production d'œufs par l'intermédiaire de sa filiale DEROUX FRERES.