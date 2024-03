Saint Jean Groupe est une société opérant dans le secteur agroalimentaire et détenant, à fin 2022, 100% de Saint Jean (production de ravioles, de quenelles, de pâtes fraiches et de produits traiteurs sous les marques Saint-Jean, Royans, Ravioles de Romans, Quenelles La Royale et Comptoir du Pastier) et 100% de Deroux Frères (production d'oeufs).

Secteur Transformation des aliments