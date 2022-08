Saint Jean Groupe : Résultats semestriels 2021

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 6,73 %

Le Conseil d'Administration de SAINT JEAN GROUPE réuni le 28 juillet 2022 a arrêté les comptes semestriels 2022. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2022, principalement constitué de celui de ses filiales SAINT JEAN et DEROUX FRERES, ressort à 50,5 M€, en hausse de 6,73 % par rapport au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires de SAINT JEAN, net des coopérations commerciales et des actions promotionnelles, progresse de 4,8 % et celui de DEROUX FRERES de 24,9 %.

Le résultat net consolidé s'établit au 30 juin 2022 à 515 K€, bénéficiant notamment des bons résultats de la société DEROUX FRERES. Il était de 92 K€ au 30 juin 2021.

Dans un contexte fortement inflationniste et de stabilité des volumes commercialisés, cette progression est due plus particulièrement au passage des hausses tarifaires nécessaires pour contrer la hausse des coûts d'achats des matières premières, d'emballages, de fabrication et de distribution. Après deux années de crise de la Covid-19, l'activité restauration a été particulièrement dynamique. En revanche pour la distribution alimentaire, l'inflation modifie le comportement des consommateurs qui se détournent des produits biologiques et des marques au profit des marques de distributeurs et des produits premiers prix.

La CIE AGRICOLE DE LA CRAU a été absorbée, en juin 2022, par voie de fusion simplifiée par SAINT JEAN GROUPE. Cette fusion n'a pas eu d'incidence sur les comptes consolidés au 30 juin 2022.

Comptes consolidés audités IFRS 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Exercice 2021 (en milliers d'euros) Chiffre d'affaires 50 498 47 312 95 072 Résultat opérationnel courant 671 157 2 457 Coût de l'endettement financier net (98) (208) (225) Charge d'impôts (69) 100 (328) Résultat net part du groupe 515 92 1 904 Capitaux propres du groupe 73 869 71 336 73 262 Trésorerie 43 108 47 072 44 430 Emprunts et dettes financières à long terme 52 584 41 413 47 670

Le rapport financier semestriel 2022 de SAINT JEAN GROUPE sera disponible au plus tard le 5 août 2022 sur le site internet de la société : www.saint-jean-groupe.fr.

Perspectives 2022-2023 :

La société SAINT JEAN :

finalisera la réalisation du programme d'extension de l'usine de Romans et débutera les travaux préliminaires pour la construction de son nouveau siège social,

accélèrera le déploiement de ses programmes de formation au service de l'excellence opérationnelle,

répondra au plus près aux attentes de ses clients en accroissant les effectifs de ses forces commerciales en grande distribution et en restauration,

accentuera le référencement de ses produits et nouveautés lancées lors des mois précédents, tout en ciblant sa politique promotionnelle, au service de l'optimisation de sa rentabilité,

déploiera son programme d'investissements dans le développement de la marque SAINT JEAN en maintenant ses budgets publicitaires télévisuels et sur le net.

Plus généralement, la société recherchera des acquisitions dans le secteur agroalimentaire.

Guerre en Ukraine :

SAINT JEAN GROUPE et ses filiales restent particulièrement vigilantes à l'évolution de la situation en Ukraine, bien qu'il soit difficile à ce stade d'évaluer son impact sur le Groupe, notamment sur le prix et la disponibilité des matières premières ainsi que sur le coût de l'énergie.

A propos de SAINT JEAN GROUPE :

Les filiales de SAINT-JEAN GROUPE opèrent principalement dans le domaine agro-alimentaire. SAINT JEAN, Pastier Français depuis 1935, est spécialisée dans la fabrication des ravioles, quenelles, pâtes fraîches et produits traiteurs sous les marques Saint Jean, Royans, Comptoir du Pastier, Ravioles de Romans et La Royale et, dans le secteur des œufs, par l'intermédiaire de DEROUX FRERES.

Contact : Marie-Christine FAURE - Tél : 04.72.52.22.00

SAINT JEAN GROUPE

59 Chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Cotation : Euronext Paris compartiment C

N° Isin : FR0000060121

SAINT JEAN GROUPE est éligible au PEA PME

