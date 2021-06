AVERTISSEMENT - COVID 19 :



En fonction de la situation sanitaire et/ou règlementaire, les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site Internet de la société www.saint-jean-groupe.fr qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou règlementaires qui interviendraient postérieurement à la parution du présent avis de réunion.



Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire, les actionnaires sont invités à la plus grande prudence et à privilégier le vote par correspondance ou par procuration en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet et disponible sur le site de la société www.saint-jean-groupe.fr sous la rubrique dédiée aux « communiqués relatifs aux documents préparatoires de l'Assemblée ».



Pour les actionnaires qui souhaiteraient assister physiquement à l'Assemblée, il est rappelé que leur accueil est subordonné au strict respect des mesures d'hygiène et des règles de distanciation sociale pendant toute la durée de l'Assemblée.