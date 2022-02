L'entreprise italienne Saipem, à court de liquidités, doit mettre de côté 218 millions de dollars pour l'amende infligée à l'Algérie.

Saipem, qui a choqué les investisseurs le mois dernier en déclarant qu'une "détérioration significative" des marges réduirait d'un milliard d'euros ses bénéfices de base, a ajouté qu'elle ne connaissait pas encore les raisons de la décision de justice.

Le paiement a été suspendu dans l'intervalle, a déclaré Saipem, qui est contrôlé par le groupe énergétique Eni et le créancier public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

L'affaire porte sur l'appel d'offres lancé en 2008 par la société publique Sonatrach pour l'attribution du contrat GNL3 Arzew, qui porte sur la construction d'une usine de liquéfaction de gaz à train unique.

Le jugement intervient alors que Saipem est en train de discuter avec ses actionnaires et ses banques créancières d'un plan de financement destiné à relancer son activité. Le groupe, dont la valorisation boursière est d'environ 1 milliard d'euros, prévoit une dette nette d'environ 1,5 milliard d'euros à la fin de 2021.

PLUS COMPLEXE

Saipem a indiqué mardi qu'il soumettrait un plan stratégique actualisé à l'approbation du conseil d'administration le 15 mars et le présenterait aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique le lendemain.

Le plan, initialement présenté en octobre dernier mais retiré avec l'avertissement sur les bénéfices, était attendu pour le 24 février.

"Les problèmes sont beaucoup plus complexes qu'on ne le pensait au départ", a déclaré une source proche du dossier.

Au début du mois de février, Saipem a cédé à la pression et nommé deux nouveaux dirigeants pour représenter ses deux principaux actionnaires et épauler le PDG Francesco Caio et le directeur financier Antonio Paccioretti.

Saipem a déclaré qu'elle présenterait des lignes directrices pour l'examen du plan 2022-25 le 24 février avec certains résultats financiers.

(1 $ = 0,8813 euros)