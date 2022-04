S&P a retiré la société de CreditWatch avec des implications négatives, ajoutant qu'elle avait une perspective positive sur le titre.

"Nous pourrions rehausser Saipem si la société réalise son plan d'affaires dans les six à douze mois à venir et rétablit ses antécédents historiques d'exécution disciplinée et de meilleure rentabilité", a-t-elle ajouté.

(1 $ = 0,9066 euros)