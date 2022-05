Saipem est impatient de procéder à l'augmentation de capital de 2 Mds

Le groupe italien de services énergétiques Saipem s'efforce d'avancer une augmentation de capital prévue de 2 milliards d'euros et de la réaliser au cours de l'été, a déclaré le PDG Francesco Caio dans une interview publiée mardi dans Il Sole 24 Ore.

L'augmentation de capital vise à financer un plan de redressement après que le groupe a stupéfié les investisseurs en janvier en réduisant ses bénéfices d'un milliard d'euros en raison d'une forte détérioration des marges sur des contrats incluant l'éolien offshore. Le plan, qui, selon Saipem, serait également soutenu par des ventes d'actifs d'une valeur de plus de 1,5 milliard d'euros, prévoit de réduire les ambitions écologiques du groupe pour se concentrer sur les activités plus traditionnelles du pétrole et du gaz.

L'année 2021 fait tâche dans les comptes de Saipem

Le directeur des opérations, Alessandro Puliti, a déclaré dans la même interview que Saipem s'attend à signer un accord pour vendre l'activité de forage onshore du groupe d'ici la fin du mois. Le dirigeant avait précédemment déclaré que la transaction pourrait s'élever à plus de 500 millions d'euros.

Puliti, qui a rejoint Saipem en février dans un tourbillon de nominations pour représenter les principaux actionnaires tels que le groupe énergétique Eni, a déclaré qu'il ne s'attendait à "aucune autre surprise" après un examen approfondi du carnet de commandes de la société.