Saipem va recevoir une injection de 1,5 Mds pour une augmentation de capital

La compagnie d'ingénierie pétrolière et gazière italienne Saipem devrait recevoir 1,5 Mds€ de la part de ses deux principaux actionnaires Eni et Cdp ( fonds d’investissement italien) ainsi que d’un consortium de banques, d’après des sources familières du dossier. Un feu-vert final était attendu de la part de ces deux actionnaires, après que les banques ont déjà accepté la manœuvre de soutien financier. Un conseil d’administration sera convoqué ce jeudi et une annonce sera faite ce vendredi.

La plateforme de forage off-shore Scarabeo 8 conçu par Saipem (Source : site média Saipem)

Selon une source, Eni et Cdp, propriétaires de respectivement 30,4% et 12,5% de Saipem, avanceront plus de 600 M€ de leurs actions dans la recapitalisation. Les banques quant à elles délivreront un prêt-relais de 855 M€. Le prêt-relais sera initialement garanti par Eni, qui sera ensuite repris par Sace, pour la totalité ou la majorité du montant, par le biais de l'instrument de garantie italien, une fois que toutes les démarches formelles nécessaires auront été accomplies. Cette première couverture financière est destinée à donner au groupe de l'oxygène pour faire face à ses engagements les plus immédiats, en attendant que les marchés se stabilisent pour pouvoir lancer l'augmentation de capital attendue.

Parmi ces engagements, Saipem doit régler le paiement de l’obligation de 500 M€ dont l’échéance arrive début avril. Au total ce sont 2 Mds€ répartis en cinq obligations de 500 M€ chacune dont Saipem devra s’acquitter. La première pourra donc être réglée sans affecter les liquidités disponibles de l'entreprise, tandis que les quatre autres ne seront pas refinancées mais suivront leurs futures échéances naturelles selon la source.

Selon Banca Akros, l'augmentation de capital de 2 Mds€, nécessaire après les lourdes pertes de 2021, est d'un montant "considérable". "Toutefois, les perspectives de dépenses d'investissement dans l'E&P s'améliorent”, comme l'indique le nouveau contrat offshore obtenu par la société la semaine dernière, ajoute le courtier. "Il est également raisonnable de supposer que les préoccupations relatives à l'approvisionnement en pétrole et en gaz peuvent conduire à davantage d'investissements dans les segments en amont et en aval", ajoute la banque d'investissement.

Pendant ce temps, l’action de Saipem bondit de près de 8% à 1,13€ quand le FTSE MIB (indice des quarante plus grosses capitalisations italiennes) chute de près de 1%.

Parcours boursier de plusieurs sociétés dans l'ingénierie pétrolière et gazière depuis le 15 février 2022