SAIPEM : objectif de cours relevé chez Berenberg

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Saipem avec un objectif de cours relevé de 1,90 à 2,90 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées pour 2023 et 2024 sur des hypothèses plus élevées de revenus et de marges.



'Malgré un autre trimestre de réalisations solides, un carnet de commandes record et un bilan nettement plus vigoureux en comparaison annuelle, Saipem reste une société sous-estimée et, à notre avis, sous-valorisée', avance le broker.



Il juge notamment que l'accent mis sur le marché offshore par le groupe italien de services parapétroliers 'fonctionne comme prévu et contribue à modifier la composition des revenus vers des projets à marge plus élevée'.



