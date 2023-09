(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont continué à suivre une trajectoire haussière à la mi-journée lundi, la Commission européenne ayant réduit de 0,3 point ses prévisions de croissance économique pour la zone euro en 2023, à 0,8 pour cent, principalement en raison de la mauvaise performance de l'Allemagne.

La prévision d'inflation de la zone euro a également été revue à la baisse : elle devrait rester bien au-dessus de l'objectif en 2023, à 5,6 pour cent, contre 5,8 pour cent dans l'analyse précédente.

En outre, l'Istat a annoncé lundi qu'il estimait une baisse de la production industrielle pour l'Italie en juillet sur une base mensuelle - de 0,7 pour cent par rapport à l'augmentation de 0,5 pour cent de juin - et en glissement annuel. En effet, corrigé des effets de calendrier, l'indice global a baissé de 2,1 % en juillet en termes de tendance, contre une baisse de 0,7 % en juin.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,7 % à 28 432,59, le Mid-Cap était dans le vert fractionné à 41 317,59, le Small-Cap grimpait de 0,2 % à 26 773,40, et l'Italie Growth progressait de 0,1 % à 8 763,17.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est dans le vert de 0,3 %, le CAC 40 est en hausse de 0,5 % et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,6 %.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, Saipem a progressé de 3,1 % et a été le plus performant, suivi par Banca Monte dei Paschi di Siena, en hausse de 2,9 %, et Intesa Sanpaolo, en hausse de 2,4 %.

Intesa Sanpaolo a annoncé vendredi les résultats définitifs de son offre de rachat de tout ou partie de son obligation perpétuelle Additional Tier 1 Notes de 750 millions d'euros.

À l'échéance de l'offre, le montant nominal total des titres existants valablement proposés au rachat s'élevait à environ 503,1 millions d'euros, soit environ 67 % du montant nominal total en circulation de 750,0 millions d'euros.

Saipem a annoncé qu'elle avait obtenu deux nouveaux contrats pour des activités offshore en Côte d'Ivoire et en Italie, d'une valeur totale de 850 millions d'euros. Capital Fund Management a augmenté sa position courte sur Saipem de 1,0 % à 1,12 %.

D'autres banques se sont également bien comportées, avec Banco BPM en hausse de 2,3 % et BPER Banca en hausse de 2,0 %.

Banca Generali - en hausse de 0,3% - a rapporté vendredi que les entrées nettes pour le mois d'août étaient de 247 millions d'euros, en hausse de 20% par rapport à la même période l'année dernière. Depuis le début de l'année, les entrées nettes s'élèvent à 3,9 milliards d'euros.

Eni est en hausse de 1,0 % après avoir annoncé qu'elle avait placé avec succès une offre d'une valeur nominale totale de 1 milliard d'euros d'obligations convertibles non garanties de premier rang liées au développement durable.

FinecoBank a augmenté de 1,0 %. La société a enregistré une solide collecte nette de 648 millions d'euros en août, contre 343 millions d'euros il y a un an, confirmant l'accélération de la trajectoire de croissance de la banque grâce à l'acquisition de nouveaux clients et à une solide dynamique d'investissement.

Sur le marché des valeurs moyennes, BFF Bank est en tête de liste avec 3,22%, suivie par Saras, avec 3,1%.

ENAV a grimpé de 0,1% après avoir annoncé vendredi qu'elle avait signé quatre nouveaux contrats par l'intermédiaire de ses filiales IDS AirNav et Techno Sky pour fournir des systèmes permettant d'optimiser les données de vol et d'améliorer l'efficacité de l'espace aérien, avec l'Inde, la Norvège, la Roumanie et le Kosovo.

Le montant total est d'environ 11 millions d'euros.

Webuild a progressé de 0,4 %, après avoir annoncé jeudi qu'elle poursuivrait sa croissance en Australie et qu'elle s'étendrait à des segments nouveaux pour le groupe. La filiale australienne Clough a remporté le contrat de 420 millions de dollars australiens pour la construction du Shiplift dans le port de Darwin, sur la côte nord de l'Australie. Le projet comprend la construction d'un système moderne de levage, de manutention au sol et de mise à l'eau de navires de petite et de grande taille, qui consolidera le rôle de la ville côtière en tant que plaque tournante pour la maintenance des navires et les services de soutien dans la région.

Dans le segment des petites capitalisations, Olidata est en hausse de plus de 20 %, suivie par ePrice avec 7,1 %.

Le conseil d'administration d'Eurotech - dans le vert à hauteur de 1,1% - a examiné et approuvé les résultats des six premiers mois, une période qui s'est soldée par une perte nette de 940 000 euros, contre une perte de 4,26 millions d'euros pour les six premiers mois de 2022.

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de 2023 s'élève à 47,9 millions d'euros, contre 34,74 millions d'euros pour les six premiers mois de 2022.

Parmi les PME, NVP n'est pas encore présent sur le marché. La société a annoncé samedi qu'elle avait obtenu un prêt à moyen-long terme KPI ESG Linked pour un montant total de 1 million d'euros auprès de Crédit Agricole Italia et garanti par la SACE.

L'objectif de l'opération, a précisé la société dans une note, est de "soutenir les investissements pour la production d'images liées à des événements internationaux par WTA Media et Dazn Group Limited UK, ainsi que d'augmenter la capacité de production pour répondre aux demandes des clients étrangers".

Italian Wine Brands a augmenté de 0,5 %. La société a annoncé vendredi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, en application de la résolution adoptée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le 27 avril.

Les achats, a indiqué la société dans une note, porteront sur un maximum de 30 000 actions ordinaires, sans indication de valeur nominale, pour une valeur maximale de 900 000 euros.

Ecosuntek progresse de 5,6 % après avoir annoncé vendredi une valeur de production de 253 millions d'euros pour le premier semestre, contre 286,3 millions d'euros pour la même période en 2022, soit une baisse d'environ 12 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % à 34 576,59, le Nasdaq a terminé au-dessus du pair à 13 761,53 et le S&P 500 en hausse de 0,1 % à 4 457,49.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0731 USD contre 1,0712 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2529 USD, contre 1,2476 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 90,35 dollars contre 90,91 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 925,41 USD l'once contre 1 945,15 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier économique de lundi après-midi prévoit des données sur les attentes des consommateurs américains en matière d'inflation.

