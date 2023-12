(Alliance News) - Mercredi, après la pause de Noël, les principales bourses européennes ont affiché une tendance positive, avec Piazza Affari Saipem en tête, tandis que les banques et l'énergie ont chuté.

Le FTSE Mib a progressé de 0,2 % à 30 416,51, le Mid-Cap de 0,6 % à 44 714,59, le Small-Cap de 28 095,24 et l'Italie Growth de 0,4 % à 8 154,19.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était en hausse de 0,6 % à 7 744,40, le CAC 40 de Paris était dans le vert de 0,3 % à 7 588,91, tout comme le DAX 40 de Francfort à 16 748,89.

Dans la liste des plus fortes capitalisations de Milan, Saipem a fait mieux que tout le monde, avec une hausse de 3,3 %. Tenaris a également progressé de 0,6 %.

Iveco s'est également bien comportée, avec une hausse de 1,5 %, après avoir annoncé vendredi qu'elle avait racheté 165 056 de ses propres actions ordinaires entre le 18 et le 20 décembre. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 7,9320 euros par action, pour une valeur totale de 1,3 million d'euros.

Prysmian - en hausse de 0,8% - a annoncé mercredi qu'elle avait testé le système de câbles inter-réseaux pour le parc éolien offshore de Fécamp, situé dans la Manche, à environ 24 km des côtes françaises, en Normandie, dans le département de la Seine Maritime.

Le parc éolien offshore de Fécamp se compose de 71 éoliennes d'une capacité totale de près de 500 MW, capables de produire une quantité d'électricité propre équivalente aux besoins énergétiques de plus de 770 000 personnes.

Avec ces achats, la première tranche de 55 millions d'euros du programme de rachat annoncé en avril de cette année a pris fin.

Parmi les valeurs baissières, on trouve les banques et l'énergie, Banco BPM et BPER Banca ayant toutes deux perdu 0,4 %, tandis qu'A2A et Snam ont baissé de 0,3 %.

Sur la moyenne capitalisation, Fincantieri a augmenté de 1,3% après avoir annoncé mercredi qu'il avait signé un accord pour acquérir la totalité du capital de Remazel Engineering Spa de Advanced Technology Industrial Group.

La clôture de l'opération - entièrement financée par des fonds propres - est prévue pour le premier trimestre 2024. La transaction est réalisée pour un montant basé sur une valeur d'entreprise de 78 millions d'euros.

La Juventus augmente de 1,2%. La société a reçu la notification de la conclusion de l'enquête menée par le parquet de Rome.

Le procès pour plus-values et manipulation de marché - ainsi que d'autres chefs d'accusation - a été transféré au parquet de la capitale, la Cour de cassation ayant estimé que le parquet de Turin n'était pas compétent pour mener l'enquête. Le club dispose à présent de 20 jours pour examiner les actes et préparer sa défense.

Acea a gagné 0,7 % après que son conseil d'administration a approuvé la finalisation et la présentation à Roma Capitale d'une proposition de financement de projet pour la concession de la gestion du réseau et du service d'éclairage public de la capitale.

La présentation de la proposition spontanée à Roma Capitale, une partie liée à Acea en tant qu'entité de contrôle, représente l'acte introductif d'une procédure articulée, également caractérisée par une phase de dialogue possible et préliminaire avec l'administration de la capitale, visant à évaluer la faisabilité de la proposition.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, Trevifin a augmenté de 8,7 % après avoir prolongé son plan d'affaires 2022-2026 d'une année supplémentaire, jusqu'en 2027.

Les objectifs d'une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 5 % sur la période du plan, d'une marge d'Ebitda récurrente de plus de 13 % à la fin du plan par rapport aux 12 % attendus cette année, et d'une génération croissante de flux de trésorerie grâce à la contribution positive des deux divisions commerciales, favorisant la réalisation du ratio de la position financière nette sur l'Ebitda récurrent à un niveau inférieur à 2 fois, déjà à la fin de 2026, restent confirmés.

Au 30 novembre 2023, le carnet de commandes du groupe s'élevait à 757 millions d'euros, en hausse de 28 % ou 170 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022. Les prises de commandes du groupe s'élèvent à 700 millions d'euros, soit 6 % de plus que l'objectif annuel du groupe (659 millions d'euros), en raison de la division Trevi qui a dépassé l'objectif annuel de 21 %.

Le chiffre d'affaires à la fin du plan est attendu à 716 millions d'euros contre 565-585 millions d'euros cette année ; l'EBITDA récurrent est prévu à 96 millions d'euros contre 68-72 millions d'euros cette année ; le ratio NFP/EBITDA récurrent est prévu à 1,3 fois en 2027 contre 2,9-3,2 pour l'année en cours.

FNM gagne 1,3%. La société a annoncé qu'elle avait signé un deuxième contrat d'application avec Alstom Ferroviaria pour la fourniture de deux trains à hydrogène - en plus des six premiers déjà contractés et commandés - pour 27,5 millions d'euros.

En outre, FNM a acquis une participation de 30,8 % dans Mbility, une société qui facilite la disponibilité et augmente l'offre de services de transport, y compris le transport accompagné, pour les personnes fragiles ou handicapées grâce à sa plateforme numérique propriétaire.

La prise de participation de Mbility est réalisée par la souscription et le paiement d'une augmentation de capital de 1 million d'euros réservée à FNM.

CY4Gate est en hausse de 1,3 % après avoir remporté des contrats d'une valeur de 1,6 million d'euros dans le domaine de la cybersécurité et de 750 000 euros pour des solutions d'intelligence décisionnelle.

L'offre, d'une valeur totale d'un peu plus de 2,3 millions d'euros pour une durée d'un an, est destinée à des entités institutionnelles et corporatives de premier plan opérant sur les marchés italiens et étrangers. Dans le domaine de la cybersécurité, CY4Gate a conclu des accords pour la vente de trois Cyber Hybrid Digital Twins différents pour des activités de formation, de test et de validation et pour la tromperie d'attaquants potentiels à travers la création de réseaux de miel, le tout pour renforcer la cyber-résilience de ses clients.

Parmi les PME de la Piazza Affari, la bonne performance de Cloudia Research s'est poursuivie, qui, après avoir gagné 50 % lors de ses débuts en bourse, a augmenté du même pourcentage lors de son deuxième jour de cotation à Milan.

Vantea SMART s'est bien comportée, avec une hausse de 12 %, après que le ministère de l'Entreprise et du Made in Italy a reçu un rapport financier et technique positif de la part de MPS Capital Services pour le projet Cyberlens.

Le montant approuvé est de 6,3 millions d'euros, ce qui correspond à une facilité de 3,7 millions d'euros, dont 2,6 millions d'euros sous forme de contribution aux dépenses et 1,1 million d'euros sous forme de prêt à taux réduit.

Neosperience - dans le vert de 3,7% - a annoncé mercredi que l'augmentation de capital de sa filiale Neosperience Health, d'un montant de 1 million de dollars, a été finalisée.

En outre, la demande d'inscription de la filiale au Nasdaq a été déposée auprès de l'US Securities and Exchange Commission.

L'objectif de cette transaction est de placer une participation de 15-20% dans l'augmentation de capital de NH d'ici le premier trimestre 2024, comme déjà annoncé en mai, afin de lever des ressources financières pour accélérer la croissance de NH dans un marché fortement axé sur l'innovation.

En Asie, le Nikkei a clôturé mercredi en hausse de 1,1 % à 33 681,24, le Shanghai Composite a gagné 0,5 % à 2 914,61 et le Hang Seng a augmenté de 1,7 % à 16 624,84.

À New York, le Dow Jones a clôturé la nuit dernière en hausse de 0,4 % à 37 545,33, le Nasdaq a augmenté de 0,5 % à 15 074,57 et le S&P 500 a gagné 0,4 % à 4 774,75.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1056 USD contre 1,1021 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2717 USD contre 1,2726 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 80,30 USD contre 80,18 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 075,65 USD l'once contre 2 060,52 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, sur le front des obligations, à 1500 CET, les adjudications de BTF français à trois, six et 12 mois sont publiées en France. Du côté américain, à 19h00 CET, c'est au tour des adjudications d'obligations du Trésor à cinq ans tandis qu'à 22h30 CET, les stocks hebdomadaires de pétrole seront publiés.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.