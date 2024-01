Saipem S.p.A. est spécialisé dans les prestations d'ingénierie et de construction auprès des industries pétrolière et gazière. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations d'ingénierie, de construction et d'installation (94%) : prestations offshore (conduites sous-marines, plates-formes pétrolières, etc.) et onshore (conduites dans des milieux hostiles, unités de production d'hydrocarbures, installations de forage, raffineries, etc.), et construction d'unités flottantes de production ; - prestations de forage offshore (6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (4,4%), Europe (11,3%), Moyen Orient (29%), Afrique subsaharienne (26,5%), Extrême Orient (11,6%), Amériques (8,8%), Communauté des Etats Indépendants (7%) et Afrique du Nord (1,4%).

Indices liés FTSE MIB INDEX