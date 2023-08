SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de matériel de revêtement routier, ainsi que de matériel d'entretien et de réparation des routes. La société s'occupe principalement de la conception, de la fabrication, de la vente et de la réparation d'équipements de construction, de machines industrielles et de pièces connexes, de l'achat et de la vente d'équipements de construction d'occasion, ainsi que de la conception, de la construction, de la supervision et de la sous-traitance des travaux de pavage et de réparation des routes. La société est engagée dans la production de rouleaux vibrants à tambour unique, de rouleaux vibrants tandem, de rouleaux à pneus statiques, de rouleaux combinés vibrants, de rouleaux vibrants à trois roues, de pilonneuses, de compacteurs à plaque, de rouleaux à conducteur accompagnant et d'autres équipements de revêtement routier, ainsi que de raboteuses, de finisseurs d'asphalte, de nettoyeurs de routes, d'arroseurs et d'autres équipements d'entretien et de réparation des routes. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, notamment aux États-Unis, en Indonésie et en Chine.

Secteur Véhicules et machines lourdes