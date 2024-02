Sakar Healthcare Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 décembre 2023

Sakar Healthcare Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 372,26 millions INR, contre 334,65 millions INR il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 374,56 millions INR, contre 353,19 millions INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 20,74 millions INR, contre 40,13 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 0,98 INR, contre 2,16 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 0,98 INR, contre 2,16 INR il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 102,93 millions INR contre 927,08 millions INR il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 127,02 millions INR contre 955,65 millions INR il y a un an. Le résultat net s'élève à 85,5 millions INR, contre 88,36 millions INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 4,17 INR, contre 4,75 INR il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 4,16 INR contre 4,75 INR il y a un an.