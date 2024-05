Sakthi Finance Limited est une société financière non bancaire (NBFC) qui accepte les dépôts. La société est engagée dans la location-vente, le financement de véhicules commerciaux, d'équipements d'infrastructure et de machines. Elle opère dans le segment du financement d'actifs. Elle se concentre sur le financement de véhicules commerciaux d'occasion. Elle propose des systèmes de dépôt fixe par l'intermédiaire de son distributeur agréé, Sakthi Financial Services. Elle propose également des financements pour l'achat d'équipements de construction d'infrastructures, de véhicules multi-utilitaires, de voitures, de jeeps et d'autres machines. La société est présente au Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Haryana et dans le territoire de l'Union de Puducherry.