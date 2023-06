Sakthi Sugars Limited approuve la nomination de V.K.Swaminathan en tant qu'administrateur supplémentaire

Sakthi Sugars Limited a annoncé que le conseil d'administration de la société, lors de sa réunion du 10 juin 2023, a approuvé la nomination de Sri V.K.Swaminathan en tant qu'administrateur supplémentaire au sein du conseil d'administration de la société. Cette nomination a été faite dans le but de renforcer le conseil d'administration grâce à son expertise dans la culture de la canne à sucre et dans la gestion d'entreprise en général. La nomination en tant qu'administrateur supplémentaire de la société est valable jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale annuelle.

Sri V.K.Swaminathan est titulaire d'une licence en commerce et a environ 48 ans d'expérience dans la culture de la canne à sucre et la gestion d'entreprise en général. Il siège au conseil d'administration de la société depuis 2002 et a été directeur exécutif de la société pendant plus de 12 ans.