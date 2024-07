Sakuma Exports Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est le commerce de produits agricoles de base et qui s'adresse aussi bien aux marchés nationaux qu'internationaux. La société agit en tant qu'acheteur, transformateur, négociant, exportateur et importateur de produits agricoles en vrac, à savoir le sucre, les huiles comestibles, les graines oléagineuses, les légumineuses, le coton et un certain nombre de cultures spécialisées. La société propose également des produits financiers structurés liés à des matières premières physiques. La société opère en Inde, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et du Sud-Est, en Extrême-Orient, en Australie, en Europe et en Afrique. Ses activités verticales comprennent le commerce international de produits agricoles, la pétrochimie, le pétrole et les minéraux, les énergies renouvelables et la gestion de la distribution et de la chaîne d'approvisionnement. Son activité de commerce international de produits agroalimentaires consiste à fournir du sucre et des sous-produits, du pétrole et des oléagineux, des céréales, des épices, des aliments pour animaux et du coton au marché international.