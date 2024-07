Sala Corp est une société principalement engagée dans les secteurs de l'énergie et de l'ingénierie. La société compte six secteurs d'activité. Le secteur de l'énergie et des solutions vend du gaz de ville, du pétrole liquéfié (LP), des produits pétrochimiques, du gaz à haute pression et des équipements connexes, et assure le transport de produits pétrochimiques, le transport de marchandises générales et la fourniture d'électricité. Le secteur de l'ingénierie et de la maintenance s'occupe de travaux de génie civil et de construction, ainsi que de la fabrication et de la vente de matériaux de construction. Le secteur de l'habitat s'occupe de la construction de maisons sur mesure, de la rénovation de bâtiments, de la vente, de la location, du courtage et de la gestion de biens immobiliers, ainsi que de la vente de matériaux de construction et d'équipements de conception de bois d'œuvre. Le segment Car Life Support vend et entretient des voitures nationales et importées. Le segment Animal Healthcare vend des équipements pour l'élevage et des produits médicaux pour les animaux. Le secteur de l'immobilier comprend la location de biens immobiliers.