Salafin S A : Etats de synthèse S1 2021

Communication financière Situation provisoire au 30 juin 2021 BILAN ACTIF en milliers de DH ACTIF 30/06/2021 31/12/2020 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service 58 74 des chèques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0 . A vue 0 0 . A terme 0 0 Créances sur la clientèle 2 477 710 2 500 952 . Crédits de trésorerie et à la consommation 2 249 781 2 260 268 . Crédits à l'équipement 0 0 . Crédits immobiliers 0 0 . Autres crédits 227 929 240 684 Créances acquises par affacturage 0 0 Titres de transaction et de placement 861 861 . Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0 . Autres titres de créance 0 0 . Titres de propriété 861 861 Autres actifs 206 314 221 670 Titres d'investissement 0 0 . Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0 . Autres titres de créance 0 0 Titres de participation et emplois assimilés 401 401 Créances subordonnées 0 0 Immobilisations données en crédit-bail et en location 1 462 590 1 491 598 Immobilisations incorporelles 252 903 255 157 Immobilisations corporelles 88 149 90 200 Total de l'Actif 4 488 987 4 560 913 HORS BILAN en milliers de DH HORS BILAN 30/06/2021 31/12/2020 ENGAGEMENTS DONNES 41 722 42 096 Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 41 722 42 096 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer ENGAGEMENTS RECUS 1 086 710 1 199 898 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 1 086 710 1 199 898 Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES en milliers de DH 30/06/2021 30/06/2020 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 442 329 429 993 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements 0 0 de crédit Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 130 927 127 079 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 0 0 Produits sur titres de propriété 1 000 2 529 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 242 531 236 520 Commissions sur prestations de service 64 894 60 450 Autres produits bancaires 2 977 3 414 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 249 124 247 136 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements 4 863 7 878 de crédit Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 0 0 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 32 102 32 913 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 206 965 200 790 Autres charges bancaires 5 194 5 555 PRODUIT NET BANCAIRE 193 204 182 857 Produits d'exploitation non bancaire 1 854 1 732 Charges d'exploitation non bancaire 0 0 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 70 889 68 244 Charges de personnel 32 310 31 073 Impôts et taxes 662 486 Charges externes 31 912 30 501 Autres charges générales d'exploitation 188 384 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 5 816 5 799 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES 63 572 95 856 IRRECOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par 62 387 94 456 signature en souffrance Pertes sur créances irrécouvrables 5 6 Autres dotations aux provisions 1 180 1 395 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR 9 911 9 559 CREANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature 8 758 6 984 en souffrance Récupérations sur créances amorties 910 2 221 Autres reprises de provisions 242 354 RESULTAT COURANT 70 508 30 048 Produits non courants 54 36 Charges non courantes 1 776 2 727 RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES RESULTATS 68 787 27 356 Impôts sur les résultats 25 081 9 186 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 43 706 18 170 BILAN PASSIF en milliers de DH PASSIF 30/06/2021 31/12/2020 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 0 0 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 390 990 362 426 . A vue 390 990 362 426 . A terme 0 0 Dépôts de la clientèle 519 927 543 960 . Comptes à vue créditeurs 0 0 . Comptes d'épargne 0 0 . Dépôts à terme 0 0 . Autres comptes créditeurs 519 927 543 960 Titres de créance émis 1 699 667 1 866 976 . Titres de créance négociables 1 699 667 1 866 976 . Emprunts obligataires 0 0 . Autres titres de créance émis 0 0 Autres passifs 934 260 725 759 Provisions pour risques et charges 31 437 31 437 Provisions réglementées 20 482 19 545 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 0 0 Dettes subordonnées 0 0 Ecarts de réévaluation 0 0 Réserves et primes liées au capital 536 106 714 767 Capital 312 412 312 412 Actionnaires. Capital non versé (-) 0 0 Report à nouveau (+/-) 0 0 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0 0 Résultat net de l'exercice (+/-) 43 706 -16 367 Total du Passif 4 488 987 4 560 913 ETAT DES SOLDES DE GESTION I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS en milliers de DH 30/06/2021 30/06/2020 + Intérêts et produits assimilés 130 927 127 079 - Intérêts et charges assimilées 36 966 40 791 MARGE D'INTERET 93 961 86 288 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 242 531 236 520 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 206 965 200 790 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 35 566 35 731 + Commissions perçues 64 894 60 450 - Commissions servies 5 125 5 486 Marge sur commissions 59 770 54 964 +Résultat des opérations sur titres de transaction 0 0 +Résultat des opérations sur titres de placement 1 000 2 529 +Résultat des opérations de change 40 0 +Résultat des opérations sur produits dérivés 0 0 Résultat des opérations de marché 1 040 2 529 + Divers autres produits bancaires 2 937 3 414 - Diverses autres charges bancaires 69 69 PRODUIT NET BANCAIRE 193 204 182 857 +Résultat des opérations sur immobilisations financières 0 0 + Autres produits d'exploitation non bancaire 1 854 1 732 - Autres charges d'exploitation non bancaire 0 0 - Charges générales d'exploitation 70 889 68 244 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 124 169 116 345 +Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances -52 724 -85 256 et engagements par signature en souffrance +Autres dotations nettes des reprises aux provisions -938 -1 041 RESULTAT COURANT 70 508 30 048 RESULTAT NON COURANT -1 722 -2 692 - Impôts sur les résultats 25 081 9 186 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 43 706 18 170 II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT en milliers de DH 30/06/2021 30/06/2020 + RESULTAT NET DE L'EXERCICE 43 706 18 170 + Dotations aux amortissements et aux provisions des 5 816 5 799 immobilisations incorporelles et corporelles + Dotations aux provisions pour dépréciation des 0 0 immobilisations financières + Dotations aux provisions pour risques généraux 0 0 2021 + Dotations non courantes 0 0 + Dotations aux provisions réglementées 1 180 1 395 - Reprises de provisions 242 354 Septembre - Plus-values de cession sur immobilisations 0 0 incorporelles et corporelles + Moins-values de cession sur immobilisations 0 0 incorporelles et corporelles 0 0 30 - Plus-values de cession sur immobilisations financières du + Moins-values de cession sur immobilisations financières 0 0 Hebdo - Reprises de subventions d'investissement reçues 0 0 + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 50 459 25 010 News - Bénéfices distribués 162 294 129 583 Finances + AUTOFINANCEMENT -111 835 -104 573 Communication financière Situation provisoire au 30 juin 2021 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE en milliers de DH 30/06/2021 31/12/2020 Produits d'exploitation bancaire perçus 442 329 866 131 Récupérations sur créances amorties 910 3 078 Produits d'exploitation non bancaire perçus 1 854 3 937 Charges d'exploitation bancaire versées 42 159 91 191 Charges d'exploitation non bancaire versées Charges générales d'exploitation versées 65 072 127 719 Impôts sur les résultats versés 25 081 2 310 Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 312 780 651 926 Variation de : Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle 23 241 213 435 Titres de transaction et de placement -0 Autres actifs 15 356 -34 318 Immobilisations données en crédit-bail et en location -233 312 -415 568 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dépôts de la clientèle -24 033 -33 523 Titres de créance émis -167 308 -193 063 Autres passifs 208 501 512 Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation -177 555 -462 526 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES 135 225 189 401 D'EXPLOITATION Produit des cessions d'immobilisations financières Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles Acquisition d'immobilisations financières Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 1 511 6 546 Intérêts perçus Dividendes perçus -3 395 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES -1 511 -3 151 D'INVESTISSEMENT Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus Emission de dettes subordonnées Emission d'actions Remboursement des capitaux propres et assimilés Intérêts versés Dividendes versés 162 294 129 583 FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE -162 294 -129 583 FINANCEMENT VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE -28 581 56 667 TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE -362 351 -419 018 TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE -390 932 -362 351 TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES (*) en milliers de DH Extrait des derniers états de synthèse Produits Dénomination de la société Secteur Capital Participation Prix Valeur de la société émetttrice inscrits émettrice d'activité social au capital d'acquisition comptable Date de clôture Situation Résultat au CPC de en % global nette de l'exercice nette net l'exercice Participations dans les entreprises liées Autres titres de participation 400 401 401 892 Divers Ste. de Crédit à la Crédit à la 0 NS 1 1 30/06/2021 consommation consommation ORUS Services SA Informatique 300 100% 300 300 30/06/2021 2960 892 4714 ORUS ASSURANCE SA Assurance 100 100% 100 100 30/06/2021 TOTAL 401 401 892 Commentaires (*) Situation Provisoire au 31/12/2021 PROVISIONS en milliers de DH PROVISIONS Encours Dotations Reprises Autres Encours 31/12/2020 variations 30/06/2021 PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: 780 476 62 637 8 758 834 355 créances sur les établissements de crédit et assimilés créances sur la clientèle 587 594 58 431 8 637 637 388 titres de placement titres de participation et emplois assimilés immobilisations en crédit-bail et en location 192 882 4 206 121 196 967 autres actifs PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 50 982 1 180 242 51 919 Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature Provisions pour risques de change Provisions pour risques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires Provisions pour autres risques et charges 31 437 31 437 Provisions réglementées 19 545 1 180 242 20 482 TOTAL GENERAL 831 458 63 816 9 000 886 274 VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE en milliers de DH D<1 mois 1 mois<><3 3 mois<><1 an 1 an <><5 ans D> 5 ans TOTAL mois ACTIF Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle 350 5 623 80 680 1 663 683 727 374 2 477 710 Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé 0 6 404 99 034 1 301 721 55 431 1 462 590 TOTAL 350 12 027 179 714 2 965 404 782 806 3 940 300 PASSIF Dettes envers les établissements de crédit et 390 990 390 990 assimilés Dettes envers la clientèle (*) 73 1 180 16 930 349 110 152 633 519 927 Titres de créance émis 216 667 1 483 000 1 699 667 Emprunts subordonnés TOTAL 391 063 1 180 233 597 1 832 110 152 633 2 610 584 Commentaires (*) Relatif aux opérations de LOA CREANCES SUR LA CLIENTELE en milliers de DH Secteur Secteur privé Total Total Total CREANCES Entreprises Entreprises Autre public 30/06/2021 31/12/2020 non financières clientèle financières CREDITS DE TRESORERIE - Comptes à vue débiteurs - Créances commerciales sur le Maroc - Crédits à l'exportation - Autres crédits de trésorerie CREDITS A LA CONSOMMATION 2 249 781 2 249 781 2 260 268 CREDITS A L'EQUIPEMENT CREDITS IMMOBILIERS AUTRES CREDITS CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE 227 929 227 929 240 684 - Créances pré-douteuses 89 095 89 095 97 650 - Créances douteuses 19 169 19 169 31 022 - Créances compromises 119 665 119 665 112 011 TOTAL 2 477 710 2 477 710 2 500 952 Commentaires CREANCES EN SOUFFRANCE NETTES des Agios et des Provisions Finances News Hebdo du 30 Septembre 2021 Communication financière Situation provisoire au 30 juin 2021 IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL, EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE en milliers de DH Montant des Montant Amortissements Provisions des cessions Montant brut au acquisitions Montant brut à la fin Reprises Montant net à la Nature ou retraits Dotations au titre de Cumul des Dotations au titre de Cumul des début de l'exercice au cours de au cours de de l'exercice l'exercice amortissements l'exercice de provisions fin de l'exercice l'exercice provisions l'exercice IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET 10 308 299 243 472 140 429 10 411 342 206 886 8 751 785 4 206 196 967 1 462 590 EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CREDIT-BAIL MOBILIER 9 702 246 243 472 124 026 9 821 692 206 886 8 751 785 1 069 907 - Crédit-bail mobilier en cours - Crédit-bail mobilier loué 9 702 246 243 472 124 026 9 821 692 206 886 8 751 785 1 069 907 - Crédit-bail mobilier non loué après résiliation CREDIT-BAIL IMMOBILIER - Crédit-bail immobilier en cours - Crédit-bail immobilier loué - Crédit-bail immobilier non loué après résiliation LOYERS COURUS A RECEVOIR 53 018 8 871 44 147 44 147 LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES 227 058 2 025 225 034 225 034 CREANCES EN SOUFFRANCE 325 977 5 508 320 469 4 206 196 967 123 502 IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE LOYERS COURUS A RECEVOIR LOYERS RESTRUCTURES LOYERS IMPAYES LOYERS EN SOUFFRANCE Total 10 308 299 243 472 140 429 10 411 342 206 886 8 751 785 4 206 196 967 1 462 590 DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES en milliers de DH DETTES Etablissements de crédit et assimilés au Maroc Etablissements de Total Total Bank Al-Maghrib, Autres Banques au établissements de crédit à l'étranger 30/06/2021 31/12/2020 Trésor Public et Service des Chèques Postaux Maroc crédit et assimilés au Maroc COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS 390 990 390 990 362 426 VALEURS DONNEES EN PENSION au jour le jour

à terme EMPRUNTS DE TRESORERIE au jour le jour

à terme EMPRUNTS FINANCIERS AUTRES DETTES INTERETS COURUS A PAYER TOTAL 390 990 390 990 362 426 OPERATIONS DE CHANGE A TERME ET ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DIVERS ETAT DES DEROGATIONS INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE INDICATIONS DES DEROGATIONS JUSTIFICATIONS DES DEROGATIONS PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux NEANT II. Dérogations aux méthodes d'évaluation NEANT Opérations de change à terme Devises à recevoir Devises à livrer Dirhams à recevoir Dirhams à livrer Dont swaps financiers de devises Engagements sur produits dérivés Engagements sur marchés réglementés de taux d'intérêt Engagements sur marchés de gré à gré de taux d'intérêt Engagements sur marchés réglementés de cours de change Engagements sur marchés de gré à gré de cours de change Engagements sur marchés réglementés d'autres instruments Engagements sur marchés de gré à gré d'autres instruments en milliers de DH Opérations de couverture Autres opérations 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 NEANT III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de NEANT synthèse ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATIONS DES INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA CHANGEMENTS SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS I. Changements affectant les VALEURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE Rubriques de l'actif ou du hors bilan Montants des créances Valeurs et sûretés reçues en garantie Valeur comptable nette enregistrant les créances ou les et des engagements par engagements par signature donnés signature donnés couverts Bons duTrésor et valeurs assimilées Autres titres Hypothèques 475 547 Créances sur la clientèle (Bilan) 124 241 Autres valeurs et sûretés réelles TOTAL 475 547 124 241 Rubriques du passif ou du hors Montants des dettes ou des Valeurs et sûretés données en garantie Valeur comptable nette bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature engagements par signature reçus reçus couverts Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres NEANT Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles TOTAL PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ETABLISSEMENT Les méthodes d'évaluation appliquées par SALAFIN sont celles requises par le nouveau plan comptable des établissements de crédit (PCEC) méthodes d'évaluation NEANT Changements affectant les règles de présentation NEANT LE TABLEAU DE CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MÊME BÉNÉFICIAIRE NOMBRE DE BENEFICIAIRES TOTAL ENGAGEMENT NEANT Finances News Hebdo du 30 Septembre 2021 Communication financière Situation provisoire au 30 juin 2021 VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT en milliers de DH Valeur comptable Valeur actuelle Valeur de Plus-values Moins-values Provisions brute remboursement latentes latentes TITRES DE TRANSACTION BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 0 0 0 OBLIGATIONS 0 0 AUTRES TITRES DE CREANCE 0 0 0 TITRES DE PROPRIETE 3 3 0 TITRES DE PLACEMENT BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 0 0 0 OBLIGATIONS 0 0 AUTRES TITRES DE CREANCE 0 0 0 TITRES DE PROPRIETE 1 995 858 1 137 TITRES D'INVESTISSEMENT BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES OBLIGATIONS AUTRES TITRES DE CREANCE DÉTAIL DES AUTRES ACTIFS en milliers de DH Eléments 30/06/2021 31/12/2020 DEBITEURS DIVERS 124 401 128 620 Etat débiteur 38 994 48 203 Débiteurs Divers 85 408 80 417 Compte de régul Actif 81 913 93 050 Total 206 314 221 670 DÉTAIL DES AUTRES PASSIFS en milliers de DH Eléments 30/06/2021 31/12/2020 Créditeurs Divers 620 884 440 865 Etat créditeurs 186 949 159 428 Autres créditeurs 433 935 281 437 Compte de régul Passif 313 376 284 894 Autres Passif 934 260 725 759 LE TABLEAU DES ENGAGEMENTS SUR TITRES RUBRIQUE MONTANT COMMENTAIRE ENGAGEMENTS DONNES Titres achetés à réméré Titres à livrer - Marché primaire - Marché gris - Marchés réglementés - Marché gré à gré - Autres ENGAGEMENTS RECUS NEANT Titres vendus à réméré Titres à recevoir - Marché primaire - Marché gris - Marchés réglementés - Marché gré à gré - Autres LA VENTILATION DU TOTAL DE L'ACTIF, DU PASSIF ET DE L'HORS BILAN EN MONNAIE ÉTRANGÈRE DESIGNATION MONTANT ACTIF : Valeurs en caisse,Banques centrales,Trésor public, Service des chéques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientéle NEANT Autres actifs Titres de participation et emplois assimilées Créances subordonnées TOTAL ACTIF PASSIF: Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dépôts de la clientèle Autres passifs TOTAL PASSIF HORS-BILAN: ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS RECUS AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE en milliers de DH Montants Montants A- Origine des résultats affectés -16 367 B- Affectation des résultats -16 367 Décision de l'AGO du 11/06/2021 Réserve légale 0 Report à nouveau Dividendes 162 294 Résultats nets en instance d'affectation Autres affectations -178 661 Résultat net de l'exercice -16 367 Prélèvement sur les bénéfices Autres prélèvements 0 TOTAL A -16 367 TOTAL B -16 367 PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL en milliers de DH INTITULES MONTANTS MONTANTS I - RESULTAT NET COMPTABLE . Bénéfice net 43 706 . Perte nette II - REINTEGRATIONS FISCALES 25 081 1- Courantes 0 * Fraction non déductible des redevances de CB 0 * Provision pour Risque & charges 0 * Autres élèments non déductibles 0 2- Non courantes 25 081 * Impôt sur les sociétés 25 081 * Rappel d'impôt 0 - - III - DEDUCTIONS FISCALES 1 000 1- Courantes 0 * Reprise de la provision pour investissements 0 * Reprise de la provision pour risques généraux 0 * Provisions pour investissements * QP CA à l'étranger 0 2- Non courantes 1 000 * Produit des titres de participations 1 000 TOTAL 68 787 1 000 IV - RESULTAT BRUT FISCAL . Bénéfice brut si T1 > T2 (A) 67 787 . Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B) ………………… V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) 0 . Exercice n-4 ………………. . Exercice n-3 ………………. . Exercice n-2 ……………… . Exercice n-1 ……………… VI - RESULTAT NET FISCAL . Bénéfice net fiscal ( A - C) 67 787 OU . Déficit net fiscal (B) ……………… VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES ……………. VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER ………………… . Exercice n-4 ………………. . Exercice n-3 ………………. . Exercice n-2 …………… . Exercice n-1 …………… (1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A) RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES en milliers de DH 2021 2020 2019 CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES 892 223 1 010 812 1 059 880 OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 1- Produit net bancaire 193 204 366 714 422 281 2- Résultat avant impôts 68 787 -14 057 204 615 3- Impôts sur les résultats 25 081 2 310 74 238 4- Bénéfices distribués 162 294 129 583 172 287 5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou 43 706 -16 367 130 377 en instance d'affectation) RESULTAT PAR TITRE (en dirhams) Résultat net par action ou part sociale 14 -5 44 Bénéfice distribué par action ou part sociale 52 41 58 PERSONNEL Montants des rémunérations brutes de l'exercice 26 526 51 606 43 875 Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 345 345 353 REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL Montant du capital: 312 411 900,00 Montant du capital social souscrit et non appelé : Valeur nominale des titres : 1 00,00 Dhs Nom des principaux Adresse Nombre de titres détenus Part du capital actionnaires ou associés détenue % Exercice précédent Exercice actuel BMCE BANK 140, avenues hassan II. Casa, 1 935 692 1 935 692 61,96% SAHAM Assurance 216, Boulevard Zerktouni, Casa 442 061 442 061 14,15% autres 746 366 746 366 23,89% TITRES ET AUTRES ACTIFS GERES OU EN DEPOTS TITRES Nombre de comptes Montants en milliers de DH 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 Titres dont l'établissement est dépositaire Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion NEANT Titres d'OPCVM dont l'établissement est dépositaire Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion Autres actifs dont l'établissement est dépositaire Autres actifs gérés en vertu d'un mandat de gestion Finances News Hebdo du 30 Septembre 2021 Communication financière Situation provisoire au 30 juin 2021 EFFECTIFS (en nombre) EFFECTIFS 30/06/2021 31/12/2020 Effectifs rémunérés 345 345 Effectifs utilisés 345 345 Effectifs équivalents plein temps 345 345 Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) 216 216 Effectifs affectés à des tâches bancaires (équivalent plein temps) 129 129 Cadres (équivalent plein temps) 345 345 Employés (équivalent plein temps) 0 0 dont effectifs employés à l'étranger 0 0 DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS DATATION

. Date de clôture (1)

30/06/2021

. Date d'établissement des états de synthèse (2)

01/09/2020 Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE Dates Indications des événements . Favorables - Enregistrement des règlements subséquents et encaissements sur créances en souffrances .Défavorables Baisse continue du TEG

Retours d'impayées et détérioration de la situation des créances en souffrances en terme de nombre d'impayés et de classification des créances et leurs provisions. CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES en milliers de DH Bank Al-Maghrib, Autres établissements CREANCES Trésor Public et Banques au Etablissements de Total Total Service des Chèques Maroc de crédit et assimilés crédit à l'étranger 30/06/2021 31/12/2020 au Maroc Postaux COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 0 0 0 VALEURS RECUES EN PENSION au jour le jour

à terme PRETS DE TRESORERIE au jour le jour

à terme PRETS FINANCIERS AUTRES CREANCES INTERETS COURUS A RECEVOIR CREANCES EN SOUFFRANCE TOTAL 0 0 0 RESEAU RESEAU 30/06/2021 31/12/2020 Guichets permanents 23 23 Guichets périodiques Guichets automatiques de banque Succursales et agences à l'étranger Bureaux de représentation à l'étranger COMPTES DE LA CLIENTELE COMPTES DE LA CLIENTELE 30/06/2021 31/12/2020 Comptes courants Comptes chèques, hors MRE Comptes MRE Comptes d'affacturage Comptes d'épargne Comptes à terme Bons de caisse ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Finances News Hebdo du 30 Septembre 2021 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Salafin SA published this content on 30 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 September 2021 08:01:10 UTC.

