25 ans d'expertise dans le crédit à la consommation

Filiale du Groupe Bank of Africa BMCE Group, SALAFIN s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence du crédit à la consommation au Maroc et en Afrique. En tant que spécialiste de cette activité, SALAFIN accompagne les ménages dans leurs projets, leurs besoins d'équipement et de financement et met son savoir-faire et son écosystème au service de ses partenaires et de ses clients particuliers ou professionnels.

« Comptez sur nous »

Une signature porteuse des valeurs de SALAFIN.

L'engagement et le service client ont toujours été au cœur de la stratégie de SALAFIN, pour accompagner ses clients et partenaires et atteindre leur pleine satisfaction.

1. Actionnariat au 31/12/2022

L'actionnariat de SALAFIN au 31 décembre 2022 se présente comme suit :

Flottant et autres actionnaires

16%

Sanam Holding

4%

RCAR Bank Of Africa BMCE Group 4% 62% Saham Assurance 14%