Salasar Exteriors And Contour Limited a annoncé que lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 février 2024, la société a approuvé la nomination de M. Mintu Sambhunath Kar en tant que directeur exécutif supplémentaire, de M. Sujit Kumar Giri en tant que directeur indépendant non exécutif supplémentaire et de Mme Ishani Kar en tant que directrice non indépendante non exécutive supplémentaire. Approuvé la nomination de M. Ayan Sen en tant que directeur des opérations de la société ; pris acte de la démission de Mme Shweta Khandelwal du poste de secrétaire de la société ; approuvé la nomination de M. Sujoy Sircar en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité de la société ; pris acte de la cessation des fonctions de Mme Sukhwinder Kaur en tant qu'administrateur supplémentaire de la société. Prise en compte de la cessation des fonctions de M. Jitesh Rathore (DIN : 03567746) en tant que directeur supplémentaire de la société.

Il a pris acte de la cessation des fonctions de M. Ayan Sen en tant que directeur supplémentaire de la société. Mintu S Kar est titulaire d'une licence du Tata College, Chaibasa, Jharkhand. Il a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du papier.

M. Sujit Giri est titulaire d'un diplôme scientifique en chimie de l'université de Ranchi, Jharkhand. Il travaille actuellement comme directeur général adjoint (ventes, service et pièces détachées) chez Anantech Ventures (P) Ltd. Il a plus de 22 ans d'expérience dans le domaine et l'industrie Ishani Kar a obtenu sa licence à l'université de Ranchi. Elle a 10 ans d'expérience dans le domaine et l'industrie du papier.

M. Ayan Sen possède une expérience et une expertise en marketing. M. Sujoy Sircar a 22 ans d'expérience dans des sociétés cotées et non cotées. Il a travaillé pour les entreprises des groupes Tata et Bajaj.

Il est diplômé en sciences de l'Université de Calcutta. La date de nomination et de cessation des fonctions est le 10 février 2024.