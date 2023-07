(Alliance News) - Salcef Group Spa a annoncé mercredi que ses filiales ont obtenu des contrats d'une valeur totale de 150 millions d'euros de la part de RFI en Lombardie et en Vénétie, et d'EAV Srl en Campanie.

Le contrat de plus de 470 millions d'euros pour le projet de doublement de la voie Piadena-Mantova, également financé par des fonds PNRR, a été attribué par RFI au Groupement Temporaire d'Entreprises composé de Impresa Pizzarotti & C, Saipem Spa, ICM et Salcef. Sur les 34 km de ligne concernés, Salcef réalisera les travaux de conception exécutive et de construction de la voie ferrée, de la traction électrique, des sous-stations électriques et de la signalisation, pour une valeur totale d'environ 70 millions d'euros.

Par ailleurs, dans le cadre de la construction de la nouvelle ligne à grande vitesse et à grande capacité Brescia-Vérone-Padoue, à laquelle le groupe participe déjà, RFI a remporté l'appel d'offres de 253 millions d'euros pour la construction du nœud ouest de Vérone, qui comprend environ 7 kilomètres de nouvelle ligne ainsi que des activités de rationalisation et de mise à niveau de la gare de Vérone Porta Nuova. Le contrat, attribué au groupement temporaire d'entreprises formé par Impresa Pizzarotti & C, Saipem et Salcef, prévoit que ce dernier sera chargé de la conception exécutive et de la construction des travaux relatifs à la voie ferrée, à la traction électrique, aux sous-stations électriques et à la signalisation, pour une valeur totale d'environ 54 millions d'euros.

Enfin, grâce à l'attribution de deux lots d'une valeur totale d'environ 76 millions d'euros, la société qui gère les transports publics régionaux en Campanie - EAV Srl - s'est vu confier la mise en conformité des tunnels avec les normes structurelles et de prévention des incendies en vigueur sur les lignes vésuviennes et suburbaines. En particulier, le lot 1 - d'une valeur d'environ 58,5 millions d'euros - a été attribué à l'Association temporaire d'entreprises composée de Infratech Consorzio Stabile Scarl, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie Srl et Costruzioni Piccolo Srl. Le lot 2 - d'une valeur d'environ 17,5 millions d'euros - a été attribué au Groupement temporaire d'entreprises composé de Euro Ferroviaria Srl, Salcef et Simeone & Figli Srl. La valeur totale des actifs détenus par les sociétés du groupement est d'environ 25 millions d'euros.

Mardi, Salcef a clôturé en baisse de 1,1 % à 22,40 EUR par action.

