Cette entreprise se classe parmi les small caps italiennes les plus prometteuses. Elle opère dans divers domaines de l'ingénierie ferroviaire. Introduite en bourse en 2019, le titre s’est envolé de 145%, une performance remarquable dans un secteur à la peine. Voyons ce qu’il en est.

Salcef est présent dans plusieurs activités :

Les travaux de génie civil pour la voie et la lumière constituent la principale activité du groupe (62,9% du chiffre d’affaires). Il s’agit principalement de l’entretien, du renouvellement et de la maintenance des lignes ferroviaires. Le groupe est également impliqué dans des travaux d’envergure tels que la construction de nouvelles lignes et la modernisation de nœuds ferroviaires (9,3%).

La construction et le renouvellement des systèmes d’électrification, de transmission et de signalement (15,5%).

La conception de matériaux ferroviaires comme les traverses monoblocs qui servent de supports aux rails, des segments de tunnel préfabriqués, des dalles (le tout pour 7,4%) ainsi que des machines pour la fabrication des infrastructures ferroviaires (2,2%).

Le meulage des rails et le diagnostic visant à maximiser leur durée de vie en identifiant des irrégularités et / ou défauts susceptibles de causer des fissures superficielles sur les voies.

Que fait Salcef ? (source : Company Presentation)

Salcef évolue sur un marché complexe mais boosté par des tendances positives. Par exemple, les investissements sont colossaux (c’est particulièrement le cas pour les travaux de gros ouvrages qui nécessitent des machines gigantesques) mais ils sont relativement bien amortis à long terme. C’est aussi complexe car les intérêts publics et privés s’entrecroisent régulièrement. L’Italie et l’Europe ont par exemple validé un plan d’investissement de 28 Mds€ pour la filière. Le ferroviaire y trouve certes son avantage mais il faut avoir à l’esprit que l’Etat surveille le marché et peut donc interagir dans les intérêts des sociétés. Ajoutons que la main-d'œuvre nécessaire doit être hautement qualifiée. Cette situation explique en grande partie la concentration de Salcef sur son marché domestique, l’Italie. Le pays représente près de 80% des revenus. Le reste de l'Europe compte pour 8,5 %, tout comme l’Amérique du Nord. Le chiffre d’affaires généré au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est marginal, respectivement 2,6% et 1%.

Visualisation des trois principaux marchés du groupe : l’Italie évidemment, mais aussi l’Allemagne et les Etats-Unis (source : Salcef)

Le groupe est très actif dans les activités de maintenance et de réparation, des secteurs anticycliques qui offrent des revenus récurrents. La stabilité est renforcée par la robustesse du carnet de commandes, qui dépasse 2 Mds€, soit l’équivalent de plus de 3,5 années de production actuelle. De plus, les perspectives sont renforcées par l'acquisition récente de Colmar Technik, qui vient élargir l'offre de Salcef dans le domaine des machines ferroviaires. En outre, le groupe envisage d'accroître sa présence en Égypte et en Roumanie, des pays où il est déjà implanté, mais qui ne représentent que de faibles proportions en termes de revenus.

Le carnet de commandes est ici représenté selon les divisions (source : Salcef)

L'avenir semble prometteur pour un groupe qui affiche une croissance frénétique et régulière. Entre 2019 et 2022, les revenus ont progressé de 81,5%, et l'exercice actuel devrait maintenir cette dynamique avec une croissance estimée entre 30% et 35%. Salcef était déjà rentable avant son IPO. Mais les marges ne suivent pas la même trajectoire que les revenus. La marge d’exploitation a chuté depuis 2019 en passant de 18,1% à 13,8%. Par conséquent, les profits ne sont que stables et le bénéfice par action (BNA) est soumis à une certaine instabilité en raison de l'augmentation significative du nombre d'actions depuis l'IPO. La création de valeur est globalement limitée, une réalité déjà reflétée dans la valorisation du titre. Actuellement, le titre se négocie seulement à 9,3 fois son EBITDA pour cette année, et même moins pour l’an prochain.

Fort d’un riche historique industriel (70 ans d’histoire), Salcef s’est imposé sur le marché de l’infrastructure ferroviaire en Italie. La concurrence est limitée en raison du caractère fortement capitalistique de l'industrie et du fait qu'aucun acteur ne présente un profil aussi diversifié. La visibilité est très bonne. Cependant, tous ces bons atouts sont quelque peu éclipsés par des états financiers en demi-teinte. Car bien que la croissance soit impressionnante, tous les indicateurs de rentabilité révèlent certaines failles et une irrégularité à corriger lors des prochains exercices. Mais soyons relatif. Le parcours depuis l'introduction en bourse demeure excellent. Salcef a un bel avenir devant lui s'il parvient à stabiliser sa rentabilité et à préserver ses principaux indicateurs financiers.