Salcef Group SpA est une société holding basée en Italie, active, par l'intermédiaire de ses filiales, dans le secteur ferroviaire. Elle fournit des solutions intégrées pour le développement de projets tant dans la construction de nouvelles lignes que dans le renouvellement, la réhabilitation et l'entretien des lignes existantes. Ses divisions opérationnelles sont organisées pour travailler à la fois sur les superstructures ferroviaires et sur les systèmes de traction électrique et de signalisation, ainsi que sur tous les autres types de travaux de génie civil liés aux infrastructures ferroviaires. Le groupe produit des traverses de chemin de fer et d'autres produits en béton, des dalles pour les systèmes de transport urbain aux segments de tunnel. La société assure également des activités spécifiques au sein de la chaîne de production sur site, telles que l'exécution d'activités individuelles de construction, de renouvellement ou de maintenance, le fait d'agir en tant que sous-traitant pour des tiers, la conception et l'ingénierie de projets ferroviaires, la gestion de travaux de voie effectués par des tiers, la location de machines et d'équipements ferroviaires, entre autres. Elle opère à l'échelle mondiale.

Secteur Construction et ingénierie