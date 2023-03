Salcef augmente son dividende, les bénéfices et les revenus atteindront un taux à deux chiffres en 2022

(Alliance News) - Salcef Group Spa a annoncé jeudi avoir clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net de 45,6 millions d'euros, contre 39,3 millions d'euros l'année précédente, soit une augmentation de 16 pour cent.

Le bénéfice net ajusté - ajusté pour exclure l'effet sur les frais financiers de la variation de la juste valeur des investissements financiers et des bons de souscription ainsi que l'effet fiscal de la reprise des actifs d'impôt différé sur les réévaluations et les charges fiscales non récurrentes - a augmenté de 8,2 % à 56,5 millions d'euros contre 52,2 millions d'euros.

Les revenus ont augmenté de 28 %, passant de 440,1 millions d'euros en 2021 à 564,6 millions d'euros, principalement en raison d'une croissance organique significative de 22 %, complétée par la contribution de l'acquisition de l'unité commerciale du Groupe PSC, effective le 1er mai 2022, et la contribution du Groupe Bahnbau Nord. Toutes les unités opérationnelles ont enregistré une augmentation de leurs revenus, avec en tête les travaux publics lourds, qui ont plus que doublé leurs volumes de production par rapport à l'année précédente grâce à leurs activités sur la ligne HS/HC Verona-Padua. Les divisions Voie et travaux publics légers et Énergie, signalisation et télécommunications ont enregistré des revenus en hausse de 8,5 % et 24 %, respectivement, en excluant les avantages liés aux changements de périmètre.

L'Ebitda a augmenté de 17 %, passant de 97,3 millions d'euros à 114,0 millions d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 14 %, passant de 68,2 millions d'euros l'année précédente à 78,0 millions d'euros.

Le dividende proposé par le conseil d'administration est de 0,50 euro par action, contre 0,46 euro versé l'année dernière.

La position financière nette ajustée au 31 décembre 2022 était positive de 26,0 millions d'euros, contre 114,5 millions d'euros à la fin de l'année 2021. La réduction est principalement attribuable au paiement d'environ 25 millions d'euros au Groupe PSC pour l'acquisition de l'activité ferroviaire, au paiement de dividendes pour un total de 28,5 millions d'euros et au total d'environ 70 millions d'euros pour l'acquisition de Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie, y compris le paiement des parts dans le capital social et la prise en charge des expositions financières.

Le carnet de commandes a atteint 1,7 milliard d'euros, soit une augmentation de 500 millions d'euros par rapport à 2021 et de 350 millions d'euros supplémentaires par rapport au chiffre du 30 septembre 2022. Outre la consolidation du carnet de commandes attribuable aux deux entreprises acquises au cours de l'année 2022 pour un total d'environ 300 millions d'euros, les principales commandes acquises au cours de l'année comprennent le contrat pour le lot Centro de la conception et de la construction dans toute l'Italie du système européen de gestion du transport ferroviaire, financé par des fonds PNRR, et les contrats étrangers pour la construction d'un système de train léger dans le Maryland et pour la modernisation des chemins de fer roumains.

L'action du Groupe Salcef a clôturé jeudi en hausse de 2,5 %, à 17,84 euros par action.

