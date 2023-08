(Alliance News) - Salcef Group Spa a annoncé mercredi que sa filiale Salcef Spa a remporté l'appel d'offres lancé par ANAS - du groupe FS Italiane - pour la construction de l'un des projets clés du Jubilé 2025 à Rome.

Plus précisément, le projet prévoit l'enfouissement du réseau routier existant à Piazza Pia en prolongeant d'environ 130 mètres le métro existant, qui a été construit dans le cadre des travaux du Jubilé 2000. Grâce à cette intervention, un chemin piétonnier continu sera créé entre la zone située devant le Château Saint-Ange et la Via della Conciliazione, améliorant ainsi la convivialité d'un tronçon actuellement affecté par un flux intense de véhicules.

Les travaux ont commencé et s'achèveront le 23 décembre 2024. Le montant du contrat s'élève à environ 35 millions d'euros.

Gilberto Salciccia, président du groupe Salcef, a déclaré : "Nous sommes particulièrement honorés de participer à un projet ayant un impact aussi important sur l'une des zones les plus emblématiques de la ville de Rome et sur les millions de pèlerins qui la visiteront à l'occasion du Jubilé 2025. Comme toujours, nous mettrons à la disposition du client nos meilleures compétences et notre expérience dans la réalisation de projets complexes. Grâce à cet important contrat, le Groupe Salcef se confirme comme un partenaire de référence pour le développement de la mobilité urbaine à Rome, comme en témoignent d'autres projets importants tels que la construction du métro C et l'entretien ordinaire et extraordinaire des lignes de métro A et B et de tramway".

Les actions du Groupe Salcef ont clôturé mercredi en hausse de 0,8 %, à 24,30 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.