Salem Media Group, Inc. est une société multimédia nationale spécialisée dans le contenu chrétien et conservateur, dont les propriétés médiatiques comprennent la radiodiffusion, les médias numériques et l'édition. Ses secteurs d'activité sont la radiodiffusion, les médias numériques et l'édition. Le secteur de la radiodiffusion est engagé dans les activités de radiodiffusion, qui comprennent la propriété et l'exploitation de stations de radio dans les marchés métropolitains. Le secteur des médias numériques propose des contenus chrétiens, conservateurs et d'investissement, des flux audio et vidéo et d'autres ressources numériques sur le web. Le segment de l'édition de livres comprend deux entreprises : Regnery Publishing et Salem Author Services. Regnery Publishing est un éditeur de livres traditionnels. Les livres sont vendus sous forme imprimée traditionnelle et sous forme de livres électroniques, tels que Regnery Political, Regnery History, Regnery Kids, Gateway Editions et Salem Books. Salem Author Services est un service d'auto-publication pour les auteurs par le biais de deux marques : Xulon Press et Mill City Press.

Secteur Diffusion