SALESFORCE : Jefferies toujours positif

Données financières USD EUR CA 2022 25 747 M - 21 127 M Résultat net 2022 -411 M - -338 M Tréso. nette 2022 9 287 M - 7 621 M PER 2022 -555x Rendement 2022 - Capitalisation 208 Mrd 208 Mrd 171 Mrd VE / CA 2022 7,73x VE / CA 2023 6,42x Nbr Employés 56 606 Flottant 96,2% Graphique SALESFORCE.COM, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SALESFORCE.COM, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 46 Objectif de cours Moyen 273,90 $ Dernier Cours de Cloture 225,83 $ Ecart / Objectif Haut 39,5% Ecart / Objectif Moyen 21,3% Ecart / Objectif Bas -11,4% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Marc Russell Benioff Chairman & Chief Executive Officer Alexandre Dayon Co-President & Chief Strategy Officer Amy E. Weaver Co-President & Chief Financial Officer Srinivas Tallapragada Co-President & Chief Engineering Officer Bret Steven Taylor Co-President & Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SALESFORCE.COM, INC. 3.21% 208 268 CLOUDFLARE, INC. 8.97% 24 813 DYNATRACE, INC. 19.04% 14 663 SINCH AB (PUBL) 4.22% 12 143 ANAPLAN, INC. -30.95% 8 240 NUTANIX, INC. -0.78% 6 459