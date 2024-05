L'entreprise indienne de logiciels Zoho envisage de se lancer dans la fabrication de puces et de demander des incitations au gouvernement fédéral, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe du projet, l'une d'entre elles estimant le plan d'investissement à 700 millions de dollars.

Zoho, créée en 1996 et dont le siège se trouve aujourd'hui dans le Tamil Nadu, en Inde, propose des logiciels et des services connexes sur abonnement aux entreprises de 150 pays, en concurrence avec des sociétés telles que Microsoft et Salesforce.

Il s'agit de la dernière entreprise en date à solliciter une aide financière du gouvernement pour mettre en place une usine de fabrication de puces.

Les semi-conducteurs sont un élément clé de l'agenda commercial de l'Inde, qui a mis en place un programme de 10 milliards de dollars pour stimuler l'industrie, dans l'espoir de concurrencer des pays tels que Taïwan dans quelques années.

Zoho propose de fabriquer des semi-conducteurs composés, qui ont des applications commerciales spécialisées et sont fabriqués à partir d'alternatives au silicium, plus couramment utilisé dans la fabrication des puces, ont indiqué les deux sources.

La proposition est actuellement examinée par le groupe qui dirige les initiatives indiennes en matière de puces au sein du ministère des technologies de l'information, ont-elles ajouté. Le ministère a demandé à Zoho plus de clarté sur les clients avec lesquels il a l'intention de faire des affaires, a déclaré la deuxième source.

Zoho s'est refusé à tout commentaire, tandis que le ministère des technologies de l'information n'a pas répondu immédiatement à une demande.

La première source, qui a déclaré que la société avait estimé l'investissement à 700 millions de dollars, a indiqué que Zoho avait également identifié un partenaire technologique pour l'aider à mettre en place l'opération à partir de zéro, sans nommer l'entreprise.

En mars, le fondateur et PDG Sridhar Vembu a déclaré que Zoho prévoyait un projet de conception de puces dans l'État du Tamil Nadu, dans le sud du pays, sans donner plus de détails. Ses projets de diversification dans la fabrication de puces n'ont pas été signalés auparavant.

Selon les médias, Zoho a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars au cours de l'exercice clos en mars 2023.

En février, l'Inde a donné son feu vert à la construction de trois usines de semi-conducteurs d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars par des entreprises telles que Tata Group et CG Power, dans le but de fabriquer et d'emballer des puces pour des secteurs tels que la défense, l'automobile et les télécommunications.

L'Inde a estimé que son marché des semi-conducteurs représentera 63 milliards de dollars d'ici à 2026. (Reportage de Munsif Vengattil à New Delhi ; rédaction de Mark Potter)