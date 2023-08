La valeur du jour à Wall Street - Salesforce en tête du Dow Jones : très bonne surprise sur la rentabilité

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance Salesforce (+4,93% à 225,65 dollars) est propulsé à la première place de l'indice Dow Jones à la faveur d'un relèvement de ses objectifs annuels. Aiguillonné par l'investisseur activiste Elliott Management en début d'année, son management avait promis début mars que la rentabilité serait sa "priorité absolue". Cette promesse a été respectée : le groupe technologique a atteint son objectif d'une marge opérationnelle ajustée de plus de 30% avec trois trimestres d'avance.



Au deuxième trimestre, clos fin juillet, de l'exercice 2024, la firme américaine a généré une marge opérationnelle ajustée de 31,6%, supérieure de 3,5 points au consensus. Pour y parvenir, Salesforce a réalisé des économies en réduisant ses effectifs. Le groupe avait annoncé début janvier son intention de supprimer environ 10% de ses effectifs dans le monde et de fermer certains de ses bureaux dans le cadre d'un plan de restructuration.



Le bénéfice net est ressorti à 1,27 milliard de dollars, soit 1,28 dollar par action, contre un profit de 68 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 7 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,12 dollars, dépassant nettement le consensus s'élevant à 1,90 dollar.



Les revenus de Salesforce ont progressé de leur côté de 11% à 8,60 milliards de dollars contre 8,53 milliards attendus. Ils ont aussi progressé de 11% hors impact des changes. Sa croissance est similaire à celle du premier trimestre et est la plus faible depuis 2010.



" La croissance du chiffre d'affaires et les indicateurs avancés continuent de montrer des signes de décélération malgré une base de comparaison de plus en plus facile, en raison des contraintes qui continuent de peser sur le comportement des acheteurs ", ne peut cependant s'empêcher d'observer JPMorgan.



Fort de sa solide performance trimestrielle, Salesforce a rehaussé ses objectifs sur l'exercice. Ses revenus sont prévus entre 34,7 et 34,8 milliard de dollars, en progression de 11% contre de 34,5 à 34,7 milliards de dollars auparavant, soit une croissance de 10%. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 8,04 dollars et 8,06 dollars contre de 7,41 dollars à 7,43 dollars précédemment. Enfin, le groupe américain cible une marge opérationnelle ajustée de 30%, soit 2 points de plus qu'auparavant.