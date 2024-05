La valeur du jour à Wall Street - Salesforce : ses perspectives suscitent un malaise

L'action Salesforce dévisse de 20,63% à 215,69 dollars, pesant lourdement sur l'indice Dow Jones, dont il occupe la dernière place. Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance devrait connaître sur le trimestre en cours la croissance des revenus la plus faible de son histoire. Interrogé par un analyste, le directeur opérationnel (COO) Brian Millham, a précisé que la situation était similaire à celle de la première partie de l'année dernière, avec la signature de contrats finalement plus petits qu'anticipé auparavant.



Certains ont en outre été repoussés après la fin du trimestre.



" Selon nous, le malaise est général et pas spécifique à Salesforce, et nous ne voyons pas de signes de reprise au second semestre ", prévient UBS en faisant référence au secteur des logiciels. L'analyste explique que " nous sommes toujours dans une phase de rationalisation des dépenses en logiciels à la suite du Covid ".



Sur la base d'une enquête dans le secteur, JPMorgan explique le ralentissement de la demande par 2 dynamiques : la réapparition du scénario de taux d'intérêts plus élevés pour plus longtemps " et " l'intelligence artificielle générative en tant que facteur perturbateur majeur ", ce qui pourrait entraîner une pause et une redéfinition des priorités dans les décisions relatives aux dépenses en matière d'informatique.



Les prévisions ressortent sous les attentes



Au premier trimestre, clos fin avril, de l'exercice 2025, la firme technologique américaine a généré un bénéfice net de 1,53 milliard de dollars, soit 1,56 dollar par action, contre un bénéfice net de 199 millions de dollars un an plus tôt à la même époque, soit 20 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,44 dollars, dépassant de 6 cents le consensus.



Sur la même période, les revenus de Salesforce ont progressé de 11% à 9,13 milliards de dollars contre 9,15 milliards attendus. Ils ont également augmenté de 11% hors impact des changes.



Au deuxième trimestre, Salesforce prévoit un bénéfice par action ajusté situé entre 2,34 dollars et 2,36 dollars pour des revenus en croissance de 7% à 8%, soit entre 9,20 et 9,25 milliards de dollars. Le consensus Bloomberg s'élève à respectivement 2,4 dollars et 9,35 milliards de dollars. La société n'a jamais connu une croissance si faible de son histoire.



Sur l'exercice 2025, le groupe cible des revenus entre 37,7 et 38 milliards de dollars, en progression de 8% à 9%. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 9,86 dollars et 9,94 dollars contre de 9,68 dollars à 9,76 dollars auparavant.