Les actions de Salesforce baissent en raison de la plus faible croissance du chiffre d'affaires en plus de 10 ans

Salesforce Inc a chuté de 5% jeudi après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel qui a augmenté à son rythme le plus lent depuis 2010, les entreprises réduisant leurs dépenses dans les offres de logiciels basés sur le cloud.

Le fabricant de logiciels d'entreprise devait perdre près de 12 milliards de dollars en valeur de marché, sur la base du prix de son action avant la mise sur le marché de 211,39 dollars. L'action a augmenté de près de 69 % cette année, à la dernière clôture, ce qui la place au quatrième rang des plus fortes hausses de l'indice S&P 500.

Mercredi, Salesforce a enregistré la plus faible hausse de son chiffre d'affaires trimestriel en 13 ans et a prédit un nouveau ralentissement, en raison de l'incertitude de l'économie américaine et d'une demande plus faible de la part des services financiers et des entreprises technologiques.

Les mesures d'austérité prises par les entreprises pour faire face à des niveaux élevés d'inflation et de taux d'intérêt ont eu un impact sur les dépenses technologiques cette année, affectant la croissance des principaux acteurs des services en nuage tels qu'Amazon.com Inc.

"Le carnet de commandes s'affaiblit et, bien que la direction évoque la macroéconomie, la nature de l'abonnement de l'entreprise signifie que ces chiffres ne connaîtront pas de retournement spectaculaire", a déclaré la maison de courtage Bernstein.

Néanmoins, les analystes se sont montrés majoritairement positifs à l'égard de Salesforce, encouragés par les avantages possibles de la poussée de l'entreprise vers l'IA et les signes d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise après un coup de pouce de la part de plusieurs investisseurs activistes.

Salesforce a enregistré un bénéfice net de 199 millions de dollars, contre 28 millions de dollars un an plus tôt, avec une marge d'exploitation passant de 0,3 % à 5,0 %.

Au moins 25 sociétés de courtage ont relevé leur objectif de prix sur l'action pour augmenter l'opinion médiane à 240 $, soit 7 % de plus que son dernier cours de clôture, selon les données de Refinitiv.

"Salesforce est bien positionné pour développer, fournir et monétiser l'IA compte tenu de ses offres de données existantes (Tableau) et de sa capacité à intégrer l'IA dans les piles technologiques existantes des entreprises", ont déclaré les analystes de D.A. Davidson. (Rapport de Samrhitha Arunasalam à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)