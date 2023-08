Salesforce Inc. a été fortement critiquée par plusieurs investisseurs activistes au début de l'année 2023, mais à la fin du mois de juin, après des résultats meilleurs que prévu et l'arrivée d'un nouvel administrateur, les documents déposés montrent que certains ont réduit leur participation ou se sont complètement retirés.

Starboard Value, qui a été l'un des premiers à pousser publiquement l'entreprise américaine de logiciels en octobre à faire mieux, en appelant à se concentrer davantage sur la rentabilité, a réduit sa participation de 20 % pour détenir environ 2 millions d'actions au 30 juin, selon un dépôt réglementaire.

Third Point LLC, qui détenait 800 000 actions au début de l'année, n'en possédait plus aucune au 30 juin, selon ce document.

Les changements d'actionnariat sont intervenus après que d'importants remaniements au sein de Salesforce ont contribué à faire grimper le cours de l'action.

Inclusive Capital Management, l'un des quatre activistes étroitement liés à Salesforce au début de l'année 2023 avec Starboard, Elliott Investment Management et ValueAct Capital, s'est retiré encore plus tôt, selon les documents déposés.

Alors qu'Inclusive détenait 1,6 million d'actions à la fin de l'année 2022, Salesforce ne figurait plus dans les déclarations détaillant la propriété pour les premier et deuxième trimestres.

La pression sur Salesforce et son PDG Marc Benioff s'est accentuée au cours des premiers mois de 2023. Mais les réductions de coûts, l'annonce de l'augmentation des rachats d'actions et du démantèlement du comité des fusions et acquisitions, ainsi qu'une croissance plus forte que prévu au quatrième trimestre, ont largement contribué à calmer les activistes, selon des sources familières avec le sujet.

Au cours du premier trimestre, la société a également accueilli au sein de son conseil d'administration Mason Morfit, codirecteur général de la société d'investissement ValueAct. La participation de ValueAct est restée inchangée à 3,5 millions d'actions à la fin du deuxième trimestre, comme l'indique son dossier.

Cependant, une poignée d'autres investisseurs, y compris ceux qui n'auraient pas fait pression pour un changement, ont réduit leurs participations entre avril et fin juin.

Sachem Head Capital Management a réduit sa participation de 20 % après que Salesforce ait représenté près de 5 % de son portefeuille. Farallon Capital Management a vendu 44 % de sa participation dans Salesforce au cours du deuxième trimestre, tandis que Polen Capital a réduit sa participation de 24 % et Light Street Capital de 15 %.

Le cours de l'action Salesforce a bondi de 57 % depuis janvier et la majeure partie de ce mouvement s'est produite au cours du premier trimestre, lorsque les activistes ont réclamé des changements et que l'entreprise les a apportés.

Au cours du deuxième trimestre, le cours de l'action est passé de 199 à 211 dollars. Il a clôturé à 212,06 dollars lundi.