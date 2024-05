Les nouveaux services rationaliseront l’environnement d’applications internes de Salesforce

NTT DATA, le leader du numérique et des services informatiques, a été sélectionné par Salesforce, le n° 1 de la GRC basée sur l’IA, afin de normaliser et rationaliser son environnement d’applications.

NTT DATA soutiendra la gestion et le développement des applications dans l’ensemble de l’environnement de Salesforce, notamment l’instance interne de Salesforce. Les applications comprennent Salesforce Sales, Marketing, Service, Experience, ainsi que Commerce Clouds, MuleSoft, Heroku, Slack et des centaines d’applications tierces et personnalisées.

« Nous adorons être les experts vers lesquels les experts se tournent et nous sommes fiers de notre partenariat avec Salesforce en tant que revendeur et partenaire d’AppExchange. Nous avons conclu un partenariat intégral qui comprend la commercialisation et, désormais, un solide environnement d’applications internes », », a déclaré Aaron Millstone, directeur de la croissance, NTT DATA Amérique du Nord. « Les clients de tous les secteurs qui veulent moderniser leurs portefeuilles d’applications s’adressent à nous et Salesforce a sélectionné NTT DATA en raison de notre expérience de plus de 40 ans dans le domaine des services gérés, de notre empreinte mondiale et de notre expertise des services Salesforce et MuleSoft. »

« En consolidant les services gérés dans l’ensemble de la pile Salesforce, nous pouvons nous concentrer sur le développement de nouvelles capacités et aider nos clients à utiliser les données et l’IA pour obtenir de meilleures informations pour leurs utilisateurs et permettre à leurs employés d’être plus productifs », a déclaré Juan Perez, directeur de l’information, Salesforce.

Récemment, NTT DATA a également choisi Slack comme plateforme de collaboration pour ses employés. Slack sera pour eux un outil puissant qui leur permettra de se connecter, de partager des informations et de collaborer plus étroitement.

NTT DATA s’est classée au deuxième rang mondial dans la catégorie « Application Implementation and Managed Services Providers by Market Share, Worldwide », 2022 dans le rapport 2022 « Gartner® Market Share Analysis : Application Implementation and Managed Services, Worldwide » [1].

L'acquisition d’Apisero en 2022 a permis à NTT DATA d’élargir à l’échelle mondiale son écosystème de talents numériques Salesforce et MuleSoft. Pour plus d’informations sur la gestion des applications et les services numériques de NTT DATA, visiter le site : https://us.nttdata.com/en/services/application-management

À propos de NTT DATA

NTT DATA, dont la valeur atteint 30 milliards USD, est un innovateur mondial de services commerciaux et technologiques. Fournisseurs de 75% des entreprises du classement Fortune Global 100, nous avons pour mission d’aider nos clients à innover, à optimiser leurs opérations et à assurer leur réussite à long terme. Nous investissons chaque année plus de 3,6 milliards USD dans la recherche et le développement pour aider les entreprises et la société à se diriger durablement et en toute sécurité vers l’avenir numérique. Nous sommes certifiés « Global Top Employer » et nos experts sont répartis dans plus de 50 pays. Nous disposons d’un solide écosystème d’entreprises matures et de start-ups partenaires. Nos services comprennent le conseil en affaires et en technologies, les données et l’intelligence artificielle, les solutions industrielles, ainsi que le développement, la mise en œuvre et la gestion d’applications, d’infrastructures et de la connectivité. Nous sommes également l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures numériques et d’intelligence artificielle dans le monde. NTT DATA fait partie du groupe NTT et a son siège à Tokyo. Pour plus d’informations, visiter le site nttdata.com

À propos de Salesforce

Salesforce, le n° 1 des entreprises de GRC basée sur l’IA, permet aux entreprises de se connecter avec leurs clients d’une manière toute nouvelle grâce à la puissance de la GRC associée à l’IA, aux données et à la confiance, le tout réuni sur une plateforme unifiée : Einstein 1. Pour plus d’informations, visiter le site : www.salesforce.com (NYSE : CRM).

