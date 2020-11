SALESFORCE : Credit Suisse explique l'intérêt d'un rachat de Slack

Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance et son objectif de cours de 245 dollars sur Salesforce après des rumeurs de rachat de Slack. Comme de nombreux investisseurs ont du mal à comprendre le timing et la logique industrielle d'un tel accord, le bureau d'études examine cette transaction sous plusieurs angles. En fin de compte, Il pense que la justification se résume à l'engagement des utilisateurs, aux effets de réseau et aux données.



" Dans un monde où le temps manque, qui est surchargé d'informations et où la concurrence est massive pour l'engagement, le prix du tableau de bord intégré le plus stratégique au sein des organisations et entre elles mérite une prime ", explique le broker.

L'analyste estime que la rétribution se présente sous la forme d'effets de réseau (pensez à une adoption plus large et à des taux de renouvellement et à une 'valeur nette à vie des clients' plus élevés ) et, en fin de compte, aux données les plus complètes permettant d'obtenir un avantage concurrentiel.