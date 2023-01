Salesforce : Elliott Management a pris une participation au capital

L'investisseur activiste Elliott Management a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Salesforce, affirme le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier, ce qui ajoute aux pressions auxquelles est confronté le fournisseur de logiciels d'entreprise. Bien que les détails de la campagne ne soient pas connus, Elliott cherche souvent à être représenté au conseil d'administration et fait pression sur les entreprises pour qu'elles apportent des améliorations opérationnelles et d'autres changements, rappelle le quotidien.



" Salesforce est l'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde et, après l'avoir suivie pendant près de deux décennies, nous avons développé un profond respect pour Marc Benioff et ce qu'il a construit " a déclaré Jesse Cohn directeur associé d'Elliott Management, sur Twitter.



Avant d'ajouter : " Nous sommes impatients de travailler de manière constructive avec Salesforce pour réaliser la valeur qui sied à une entreprise de sa stature ".



Début janvier, l'éditeur de logiciels américains a annoncé son intention de supprimer environ 10% de ses effectifs dans le monde et de fermer certains de ses bureaux dans le cadre d'un plan de restructuration. Salesforce comptait 73 541 employés fin janvier 2022.



"Le contexte reste difficile et nos clients adoptent une approche plus mesurée dans leurs décisions d'achat", a indiqué Marc Benioff, codirecteur général de Salesforce dans une lettre adressée aux employés dont Reuters a pris connaissance.



"Alors que notre chiffre d'affaires a augmenté pendant la pandémie, nous avons embauché trop de personnes, ce qui a conduit au ralentissement économique auquel nous sommes maintenant confrontés et j'en assume la responsabilité", a-t-il poursuivi.