Salesforce.com, Inc. : Quelle semaine !

Salesforce.com est un must-have dans la vitrine logicielle actuelle, estime Brent Thill, qui suit le dossier chez Jefferies, en relevant de 235 à 285 USD son objectif de cours et en recommandant à ses clients d'acheter la valeur. Le dossier peut paraître cher sur certains multiples comme le PER, mais il l'est moins sur les métriques plus adaptés au secteur. Notamment un rapport EV / CA de 9,1 fois 2021 alors que ses comparables sont à 9,9 fois.

Salesforce est le numéro un mondial des logiciels de gestion de la relation client, avec une part de marché de l'ordre de 20%, plus de deux fois supérieure à celle de son dauphin SAP. Les autres acteurs principaux du secteur sont Adobe, Oracle et Microsoft. Il existe aussi une multitude d'autres éditeurs qui se partagent un peu moins de 60% du gâteau.

La belle semaine de l'Américain continue donc, puisqu'il a été retenu pour intégrer le Dow Jones à partir du 31 août, pour renforcer sa partie technologique dans le sillage de la division du nominal de l'action Apple.

Salesforce affiche de beaux atouts dans les notations Surperformance, qui vont encore s'améliorer avec l'ajustement haussier des anticipations d'analystes. L'entreprise clignote déjà en vert sur la croissance, la solidité financière et la qualité des publications. Elle va améliorer ses ratios de révision. Le revers de la médaille est bien sûr à chercher du côté de la valorisation. Mais la croissance associée aux vertus défensives a un prix.

Salesforce sousperforme le Nasdaq en 2020... enfin ça, c'était avant la séance qui se profile

Sept autres entreprises cotées du domaine des logiciels ont affiché dernièrement des trajectoires de révision des bénéfices très positives, avec un niveau de qualité de publication élevé, des perspectives de croissance robustes et une situation financière de grande qualité. Il s'agit de :